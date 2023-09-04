Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları, Türkiye'ye döndü

2023 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2'lik skorla yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türkiye'ye döndü.

Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları, Türkiye'ye döndü
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2023 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan’ı 3-2’lik skorla yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türkiye’ye döndü.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen 2023 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan’ı 3-2’lik skorla yenerek şampiyon oldu. Tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Filenin Sultanları, turnuvanın ardından Türkiye’ye döndü. Belçika’dan havalanan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı VIP Terminali’ne iniş yapan millileri, çok sayıda basın mensubu ve sporsever karşıladı.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Temmuz ayında ABD’de düzenlenen FIVB Milletler Ligi’nde de şampiyonluk elde etmişti. Filenin Sultanları, dünya sıralamasında ise zirvede yer alıyor.

Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları, Türkiye'ye döndü
Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları, Türkiye'ye döndü
Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları, Türkiye'ye döndü
Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları, Türkiye'ye döndü
Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları, Türkiye'ye döndü
Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları, Türkiye'ye döndü