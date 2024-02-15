Avrupa şampiyonu Grekoromen Güreş Milli Takımı, yurda döndü

Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda takım halinde şampiyon olan Grekoromen Güreş Milli Takımı, yurda döndü.

Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nı 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 6 madalya ile tamamlayarak şampiyon olan Grekoromen Güreş Milli Takımı, İstanbul’a geldi. Milli takım kafilesi, İstanbul Havalimanı’nda şampiyonluk kupasıyla poz verdi. Kariyerinde ilk kez altın madalya kazanan Alperen Berber ve Selçuk Can, çok mutlu olduklarını belirttiler.

Alperen Berber: "Bu başarımı Türkiye’ye armağan ediyorum"

Grekoromen stil 82 kiloda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan 18 yaşındaki Alperen Berber, "Çok mutluyum, çok gururluyuz, bu başarımı Türkiye’ye armağan ediyorum. 18 yaşında grekoromen şampiyonu oldum. Tarif edilemez bir duygu. O an ne olduğunu anlayamıyorsun. Yeni yeni fark etmeye başlıyorum" dedi.

72 kiloda şampiyonluğa ulaşan bir diğer milli güreşçi Selçuk Can ise, "Kariyerimde ilk defa Avrupa şampiyonluğu yaşıyorum. Daha önce Avrupa şampiyonluğunda üçüncülük madalyalarım vardı. Ama bir türlü kendimizi finale atamıyorduk. Bu kez şampiyon olduk. Avrupa ve dünya şampiyonu bir takımız. Bu sene tekrar üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olduk. Mükemmel bir takımımız var, üzerimizde emeği olan bütün hocalarımıza antrenörlerimize çok teşekkür ediyorum. Önümüzde olimpiyatlar var, bunun için çalışmalara başlayacağız" şeklinde konuştu.

Rıza Kayaalp: "Belki bu sefer olimpiyat şampiyonluğu nasip olur"

Grekoromen stil 130 kiloda gümüş madalya kazanan Rıza Kayaalp de duygularını şöyle dile getirdi:

"Buraya rekor için gitmiştim, onun için de iyi hazırlanmıştım. Rakibimden üstün olduğumu da biliyordum. Orada dışarı çıkmayalım diye rakibin üstüne gittik, orada talihsiz bir oyunla karşılaştım. Tabii ki üzüntülüyüm. Ama Avrupa’da 14. finalimi yaptım. Bu da nerden bakarsan inanılmaz bir başarı. Her sene hep şunu söyledim, son üç olimpiyattır her olimpiyata Avrupa ve dünya şampiyonu olarak gidiyordum. Bu kez Avrupa ve dünya ikincisi olarak gidiyorum. Belki bu sefer olimpiyat şampiyonluğu nasip olur inşallah" cümlelerine yer verdi.

"Bu yenilgiden sonra yaptığım işe küsecek bir insan değilim"

Rakiplerine karşı daha güçlü olduğunu ifade eden Kayaalp , "Bazen bazı hatalar olabiliyor. Bunu daha önceki yıllarda da yaşadım. Önemli olan psikolojiyi bozmadan kendimin daha iyi olduğunu hissederek çalışmalara devam edip, olimpiyatlara konsantre olup, altın madalya kazanmak hayalim var. Önümüzde 5-6 aylık süre var. Bütün hazırlıklarım o yönde olacak. Orada dakika dakikasına, saniye saniyesine rakibime saldırarak maçları almak istiyorum. Bunu yapacak gücüm, kuvvetim var. Zaten her şampiyonluktan sonra şımaran bir sporcu olmadım. Bu yenilgiden sonra yaptığım işe küsecek bir insan değilim. Daha hırslandıracak beni her zaman. Takım halinde de güzel bir başarı elde ettik. Takım halinde bu sene de şampiyon olduk. Genç kardeşlerimiz Avrupa şampiyonu oldular. Onlar bizler bıraktıktan sonra da madalya kazanmaya şampiyon olmaya devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

"İçimden o bayrağı öpmek geldi"

Yarı final müsabakasının ardından rakibi Beka Kandelaki’nin formasındaki Azerbaycan bayrağını öpmesiyle ilgili sorulan soruya Rıza Kayaalp, "Azerbaycan ile iki devlet, tek milletiz. O anlık gerçekleşen bir şeydi. Geçen sene de biz finalde karşılaşmıştık. Ondan önceki sene de yarı finalde karşı karşıya gelmiştik. Son üç Avrupa şampiyonasında Azerbaycanlı sporcularla karşılaşıyorum. Güzel bir mücadele oldu. Ondan sonra da o an içimden o bayrağı öpmek geldi. Zaten Azerbaycan sevgisi olan bir insanım. Birçok maç Türkiye ve Azerbaycan bayrağı ile tur attım" cevabını verdi.