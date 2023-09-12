Avrupa şampiyonuna görkemli karşılama

İtalya’da Avrupa şampiyonu olarak dünya rekoru kıran down sendromlu özel sporculardan Tekirdağlı milli atlet Emirhan Akçakoca’ya, memleketinde görkemli karşılama töreni yapıldı. Dünya rekoru sahibi ve Avrupa şampiyonu Akçakoca için şehirde konvoy düzenlendi.

İtalya’nın Padova kentindeki Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası’nda, Tekirdağlı milli atlet Emirhan Akçakoca, 100 metre, uzun atlama ve gülle atmadan oluşan triatlonda (3’lü yarış) hem Avrupa şampiyonluğu elde etti hem de 2 bin 298 puanla kendisine ait olan dünya rekorunu egale ederek, 2 bin 320 puanla altın madalyanın sahibi oldu.

Emirhan Akçakoca, antrenörü Lokman Öksüz ile memleketi Tekirdağ’a geldi. Akçakoca’ya, Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen program ile görkemli bir karşılama töreni yapıldı. Törende milli sporcuya çiçek takdim edilerek, şehirde konvoy gerçekleştirildi. Konvoyda Akçakoca ve antrenörü Öksüz, vatandaşları selamlarken, vatandaşlar da şampiyonu alkışladı.

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, sporcuyu tebrik ederek, "Allah’a hamd olsun, Emirhan’ı bundan 10 gün önce uğurladık İtalya’ya, Avrupa şampiyonasına. Emirhan bildiğiniz gibi, Tekirdağ’ın çocuğu, Ormanlı köyünün çocuğu. Yaklaşık 7 senedir, Lokman hocamızla beraber Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kulübü’nde yetişen bir şampiyon. Gurur duyduğumuz, onur duyduğumuz bir sporcu. İtalya’ya gittiler, İtalya’dan bize tam 7 tane altın madalya getirdi. Üstelik bir de kendine ait dünya rekorunu egale etti ve tekrar dünya rekoru Emirhan Akçakoca’ya ait. Güzel bir gün, güzel bir karşılama. Şimdi Emirhan da duygularını aktaracak, bizler çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Türkiye’nin, Trakya’mızın özellikle de mavi gözlü şehrimiz Tekirdağ’ın gururu oldu. İsmini duyurdu, ben kendisine ve Lokman hocamıza canı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Altın madalya sözü verdi

Avrupa şampiyonu Emirhan Akçakoca da çok mutlu olduğunu belirterek, "Böyle bir karşılama olacağını hiç bilmiyordum. Sağ olsun Ahmet müdürüm, karşılama için çok teşekkür ederim. Ayrıca Lokman hocama da çok teşekkür ediyorum. Lokman hocam olmasa spor olmayacaktı. Ama Lokman hocam var, Ahmet müdürüm var. Onlara kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum. Hedefim şimdi Antalya’da düzenlenecek olan yarışmaya hazırlanıyorum. Dünya şampiyonasında iki altın madalya alacağıma söz veriyorum" dedi.

Emirhan’ın antrenörü Lokman Öksüz ise, "Müdürümüze ve protokol üyelerine çok teşekkür ediyorum. Emirhan çok mutlu, çok heyecanlı. Biz de onun mutluluğunu, heyecanını paylaşıyoruz. Çok güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. İtalya’ya yarışmamıza gittik, hedeflediğimizi yaptık. Planladığımız şekilde oldu her şey, çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl mart ayında dünya şampiyonasına ev sahipliği yapacağız. Yaklaşık 25-30 tane ülke katılıyor bu yarışmalara. Hedefimiz Antalya’da ev sahipliği yapacağımız dünya şampiyonasında yine yeni rekorlarla inşallah karşınıza çıkacağız, çalışmaya devam edeceğiz" cümlelerine yer verdi.