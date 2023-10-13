Avrupa takımları İstanbul'da Red Bull Home Ground Finali için yarışacak

Espor dünyasının en prestijli VALORANT turnuvalarından biri olan Red Bull Home Ground’da EMEA bölge elemesi 14-15 Ekim tarihlerinde İstanbul Grand Pera Emek Sahnesi’nde gerçekleşiyor.

Dünyanın en iyi VALORANT takımlarını karşı karşıya getiren Red Bull Home Ground bu yıl dördüncü kez düzenleniyor. EMEA bölge elemesinin İstanbul’un tarihi dokusuyla bir araya geleceği organizasyon, 14-15 Ekim tarihlerinde Beyoğlu’nun tarihi miraslarından Grand Pera Emek Sahnesi’nde gerçekleşecek. Merakla beklenen turnuvada Avrupa’nın önde gelen takımları Team Heretics, FOKUS’un yanında Red Bull takımları G2 Gozen ve FUT Esports Dünya Finali bileti için karşı karşıya geliyor. Espor tarihinde ilk kez profesyonel kadın ve erkek VALORANT takımlarının aynı sahnede karşılaşacak olması, dünyanın dört bir yanındaki espor seyircilerinin dikkatlerini bu en üst seviye turnuvanın üzerine çekiyor.

Yapılan açıklamaya göre, Red Bull Home Ground EMEA elemeleri bu yıl AGON by AOC, Algida ve Paycell partnerliğinde gerçekleşiyor. Avrupa’nın önde gelen takımların karşı karşıya geldiği, takım oyuncularının, influencer’ların katılım göstereceği ve Red Bull sporcusu Ferit ‘wtcN’ Karakaya’nın alanda izleme partisi yapacağı eleme 14-15 Ekim’de gerçekleşecek. Etkinliğin Dünya Finali ise 3-5 Kasım tarihlerinde Japonya’nın başkenti Tokyo’da gerçekleşecek.

VALORANT kadın liginin en prestijli turnuvası olan VCT Game Changers 2022 Dünya Şampiyonu ve aynı zamanda bir Red Bull takımı olan G2 Gozen, en üst lig seviyesinde yapılacak ilk profesyonel karma turnuva olan Red Bull Home Ground EMEA elemesi sonunda tarihe geçecek.

Yoğun ilgiyle karşılanan ve biletleri tükenen eleme, 14-15 Ekim günleri saat 16.00’dan itibaren Red Bull Türkiye’nin sosyal medya kanallarından canlı izlenebilecek.