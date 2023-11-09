Avrupa Trafik Polis Teşkilatları Bölgesel Ağı 1'inci Toplantısı 2'inci gününde devam ediyor

Avrupa Trafik Polis Teşkilatları Bölgesel Ağı Birinci Toplantısı’nda konuşan Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürü Ayhan Saraç “Bizim uygulamalarımızı gördükçe 2011-2020 arasında trafik güvenliği eylem planı kapsamında yaptığımız çalışmaları onlara anlattıkça onlarda etkilendiler. Çünkü bizim ortaya koyduğumuz başarılar son dönem de, bu başarılar aslında kolay elde edilen başarılar değil”

İçişleri Bakanlığının himayelerinde ve Türkiye’nin ev sahipliğinde, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisinin müşterek desteği ile ‘Avrupa Trafik Polis Teşkilatları Bölgesel Ağı 1. Toplantısı’ 2’inci gününde devam ediyor. Bakırköy’deki bir otelde gerçekleşen programda, yabancı ülkelerden gelen temsilciler kendi ülkelerindeki trafikte yaşanan olumsuzlukları ve çözümleri hakkında konuşuldu. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde olan Togg, motosiklet ve cihazlar sergilenirken ayrıca trafik denetim örneği gerçekleştirilerek teşkilatımızda kullanılan cihazlar (radar-alkolmetre-uyuşturucu test cihazı-drone) gibi misafir ülke katılımcılarına tanıtıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürü 2. Sınıf Emniyet Müdürü Ayhan Saraç ise “Bizim uygulamalarımızı gördükçe 2011-2020 arasında trafik güvenliği eylem planı kapsamında yaptığımız çalışmaları onlara anlattıkça onlarda etkilendiler” dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürü 2. Sınıf Emniyet Müdürü Ayhan Saraç “Bizim bulunduğumuz noktayı Avrupa’daki ve Dünya Sağlık Örgütüne bağlı çalışan trafik birimlerinin uygulamalarını hem görmek hem de bizim uygulamalarımızı onlara göstermek. Bizim uygulamalarımızı gördükçe 2011-2020 arasında trafik güvenliği eylem planı kapsamında yaptığımız çalışmaları onlara anlattıkça onlarda etkilendiler. Çünkü bizim ortaya koyduğumuz başarılar son dönem de, bu başarılar aslında kolay elde edilen başarılar değil. Bu başarıyı nasıl elde ettik, bu başarıda nelere devre soktuk. Bunları kendilerine anlattık. Bunları insanlara yazılı şekilde sunmak etkili olur ancak insanların gözleriyle görmesi tarihteki başarılarımızı, trafik ekipmanlarımızı ne şekilde kullandıklarımızı görmek oldukça bizim açımızdan güzel bir başarı oldu. Bu toplantımız 8 ve 10 Kasımda 3 gün süreyle düzenlendi. Dünya Sağlık Örgütün destekleriyle Polis Teşkilatların birincisi yapılıyor. Çok etkili sonuçların olacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.