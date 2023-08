Avrupa Triatlon Şampiyonası, Balıkesir'de gerçekleştirildi

TAKİP ET

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu’nun iş birliğinde Balıkesir, 3 gün boyunca Avrupa Triatlon Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. Balıkesir Avlu Traitlonu için 32 ülkeden 700 sporcu ve 2 bini aşkın ziyaretçinin şehre gelerek ekonomiyi canlandırdığını ifade eden Başkan Yücel Yılmaz, “Balıkesir artık kabuğunu tamamen yırttı. Dünyanın her yerinden her alanda organizasyona ev sahipliği yapabilecek düzeye geldi” dedi.

Balıkesir bir kez daha önemli bir triatlon yarışına ev sahipliği yaptı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu’nun iş birliğinde 2023 Avrupa Triatlon Şampiyonası, Avlu Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yüzme etabı kanalda düzenlenen ülkedeki tek triatlon şampiyonası olma özelliğini 4 yıldır koruyan Balıkesir Avlu Triatlonu, aynı zamanda ülkede Avrupa Triatlon Şampiyonası’na ilk kez ev sahipliği yapan şampiyona oldu. "Güç Seninle" sloganıyla 4-5-6 Ağustos’ta 3 gün boyunca 32 ülkeden 700 sporcu ve 2 bini aşkın izleyiciyi ağırlayan Balıkesir’de tüm oteller doldu. Şampiyona için şehre gelen misafirler hem otelleri hem de yaptıkları alışverişlerle esnafı memnun etti. Yarışların sonunda gerçekleştirilen ödül töreninde dereceye giren triatletler ödüllendirildi.

"Balıkesir kabuğunu yırttı"

Avrupa Triatlon Şampiyonası’nın, Balıkesir’de gerçekleştirilmesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Güzel bir organizasyon oldu. Avlu Yaşam Merkezimizde böyle bir organizasyonda sporcularımızı ve misafirlerimizi ağırlamaktan gurur duyduk. Şehrimizde bir hafta boyunca oteller tamamen doldu. Balıkesir artık kabuğunu tamamen yırttı. Dünyanın her yerinden her alanda organizasyona ev sahipliği yapabilecek düzeye geldi. Biz de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür etkinlikleri destekliyoruz. Türkiye Triatlon Federasyonu’na teşekkür ediyorum. Ben de yönetim kurulu üyesiyim. Burada Türkiye’nin her yerinden sporcularımız da yarıştı. Böyle zorlu bir yarışta Türk sporcuların da yer alması bize umut veriyor” ifadelerini kullandı.

"Balıkesir, triatlonu destekliyor"

Balıkesir’de triatlon branşında birçok genç sporcu yetiştiğini belirten Başkan Yücel Yılmaz “Balıkesir, bu iş destekliyor. Belirli sporlarda iddiamız olsun istiyoruz. Triatlon da onlardan bir tanesi. Sporcuların; koştuğu, yüzdüğü ve bisiklete bindiği bir spor. Triatletlere ‘Ironman’ de diyorlar. Avlu Yaşam Merkezi; triatlon için bisiklet yolları, yürüyüş yolları ve kanalıyla çok uygun bir yer. Bu yıl yapılan en güzel organizasyon. İnşallah o ödülü de alırsak taçlanmış olacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Renato Bertrandi: "Türkiye, kısa sürede büyük bir gelişim gösterdi"

2023 Avrupa Triatlon Şampiyonası gala yemeğinde bir araya gelen Avrupa Triatlon Birliği ve Türkiye Triatlon Federasyonu üst düzey yetkilileri, Türk triatlondaki güncel gelişmeleri değerlendirdi. Avrupa Triatlon Birliği Başkanı Renato Bertrandi, Türk triatlonunun son yıllarda dev bir sıçrama gerçekleştirdiğini hatırlatarak, “Türkiye, kısa sürede büyük bir gelişim gösterdi. Bunu normal olarak kabul edemeyiz, dev bir gelişim olarak tanımlamak daha doğru. İlerleme Avrupa’daki tüm triatlon otoriteleri tarafından net bir şekilde görülüyor” dedi.