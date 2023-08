Avrupa ülkeleri Türkiye'den giyiniyor

TAKİP ET

Türk hazır giyim ürünlerine günden güne ilgi artıyor. Beş kıtadan 30 bin alıcı hazır giyim fuarı için Türkiye’ye geldi. Her geçen yıl Türk giyim sektörüne ilginin arttığı belirtilirken, Avrupa’nın artık Türkiye’den giyindiği vurgulandı.

Hazır giyim fuarı 5 kıtadan toplamda 30 bin alıcıyı İstanbul’da buluşturdu. Fuarda bu yıl Rus ve İspanyol müşteriler dikkat çekti. Yaklaşık 600 yerli ihracatçı firma fuarda yer aldı. Yerli hazır giyim üreticileri Türk ürünlerinin artık Avrupa’da çok fazla tercih edildiğini belirtti. Her geçen yılda ürünlerin farklı ülkelere ve kıtalara yayıldığı söylenirken yerli ürünlerin seçilmesindeki başlıca nedenlerinden birisi çeşitliliğin fazla olması ve kaliteli olmasına dikkat ettikleri söylendi. Bu yıl ziyaretçilerin yüzde 55’ini Rus müşterilerin oluşturduğu belirtildi.

“Her geçen yıl Türk giyim sektörüne ilgi artıyor”

Her sene tekstil hazır giyim sektörünün üstüne katarak yola devam ettiğini belirten tekstil firması satış ve pazarlama müdürü Altan Kabakçı, “Bu yıl Türk giyim ürünlerine beklediğimizden daha fazla bir ilgi var. Firma olarak yaklaşık 60 ülkeye ihracat yapıyoruz ve bu tarz yerli firmalar burada çok fazla var. Avrupa, Asya ve Arap ülkeleri giyim dendiğinde Türkiye’yi tercih ediyorlar. Geçen senelerdeki gibi bu senede yüzde 55 Rus müşteriler var fakat bunun yanında Avrupa ülkelerinden de çok fazla müşteri burada. Her geçtiğimiz sene Türk tekstil ürünlerine ilgi büyüyor. Özellikle İspanya ve Amerika tarafından ürünlere talep var. Talep konusunda normalde Fransa Yunanistan Bulgaristan ve Almanya yukarı sıralarda yer alırken İspanya bu yıl bu ülkelerin üstüne çıktı” dedi.

“Avrupa artık Türkiye’den giyiniyor”

Avrupa’nın artık Türkiye’den giyindiğini belirten firma yetkilisi Faruk Laık, “Bu sene Hazır giyim ürünlerine büyük bir ilgi var. Özellikle Rusya ve Avrupa ülkeleri bunun yanında Balkan ülkeleri diye sıralayabiliriz. Türk tekstil ürünlerine yıllardır ilgi büyüktü fakat son zamanlarda artık Avrupa’nın büyük bölümü Türkiye’den giyiniyor. Ürünlerimiz artık her kıtada yer alıyor ve çokta seviliyor. Bizde elimizden geldiğince ürünlerimizi en kaliteli şekilde hazırlıyoruz. Her sene Türkiye’nin giyim sektöründeki koleksiyonları artıyor buda Avrupa’daki alıcının dikkatini çekiyor. Her geçen gün kalitemizi arttırıyoruz. Hep beraber firmalar olarak birlik olursak Türk tekstil sektörü daha iyi yerlere gelecektir” ifadelerini kullandı.