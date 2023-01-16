Avrupa ve Asya arasında önemli geçiş koridoru olan Kocaeli'de trafiği rahatlatacak çalışma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "2053 Kocaeli Sürdürülebilir Ulaşım Ana Planı ve Lojistik Ana Planının Güncellenmesi" işinde sona yaklaşılıyor. Mevcut verilerin ayrıntılı şekilde işlenmesi ve ulaşım talep tahmin modelinin güncellenmesi ile Kocaeli’nin önümüzdeki 30 yılda trafikte yaşayabileceği öngörülen darboğazlar, saha incelemeleriyle tespit edildi.

Ulaşım yatırımları, lojistik merkezler, ulaşım modlarının entegrasyonu, lojistikte maliyetlerin düşürülmesi, yeşil enerji ve emisyon azaltımı konuları başta olmak üzere birçok konunun ele alındığı "Kocaeli Sürdürülebilir Ulaşım Ana Planı ve Lojistik Ana Planının Güncellenmesi" çalışmasında sona gelindi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen çalışma çerçevesinde, mevcut verilerin güncellenmesi, sürücü, yolcu, yaya, bisikletli kullanıcı anketlerinin yapılması, karayolu kenarı sürücü anketlerinin yapılması, ağır vasıta odak sayım ve sürücü anketlerinin yapılması, karayolu hız etütlerinin yapılması, belirlenen kesit noktalarında doluluk ve sayım yapılması, ulaşım ana planı talep modelinin güncellenmesi çalışmaları tamamlandı.

Kocaeli genelinde insanların emniyetli ve etkin bir şekilde hareketini sağlayan bütün ulaşım modları ile ilgili değerlendirme ve analiz çalışmaları sahada yapılıyor. Toplum karakterine, sosyo-kültürel etkilere ve doğal kaynaklara duyarlı, ekonomik büyümeyi destekleyen ve gelişim ve büyümeden kaynaklanan talepleri öngören sürdürebilir bir ulaşım sistemi öngören bu çalışmada; otopark, karayolu, toplu taşıma, bisiklet ve yaya yollarının hepsiyle ilgili yeni kararlar alınması hedefleniyor.

Bir senelik saha çalışması

Bir senelik çalışmanın sonuna yaklaşılırken, Kocaeli’de yaşanması öngörülen darboğazların çözümü için farklı senaryolar oluşturuldu. Ulaşım Dairesi Başkanlığı teknik ekibi ve yüklenicinin katıldığı toplantılarda bu senaryolar üzerine bilgi alışverişi yapıldı.

Kocaeli Sürdürülebilir Ulaşım Ana Planı ve Lojistik Ana Planının Güncellenmesi çerçevesinde Ulaşım Ana Planı ve Lojistik Ana Planı model verileri, imar planlarına uygun şekilde ve sahadan elde edilen veriler ışığında güncellenerek, ulaşım modlarının modelde test edilmesiyle final raporları oluşturulacak. Hazırlanan raporların son teslimleri idareye gönderildikten sonra AYGM onay sürecinin takibi ve gerekli revizyonların yapılması süreci başlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) onayının takibi yüklenici tarafından gerçekleştirilecek.