Avrupa ve Asya ülkeleri Dijital Gençlik Merkezini örnek alıyor

Türkiye’nin birçok noktasından binden fazla e-spor oyuncusu Balıkesir Dijital Gençlik Merkezi’nde, 23 Nisan’a özel düzenlenen turnuvalarda kıyasıya mücadele etti. Balıkesir’e gelen e-sporcular, DGM gibi gençlere özel tesisi ne Türkiye’de ne de Avrupa’da görmediklerini söyledi.

“Balıkesir’i geleceğe taşıyoruz” sloganıyla Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından kurulan Dijital Gençlik Merkezi, uluslararası bir gençlik merkez haline geldi. Türkiye’nin en büyük e-spor arenasını bünyesinde bulunduran Dijital Gençlik Merkezi; düzenlediği turnuvalarla, teknik ve fiziki donatılarıyla Asya ve Avrupa ülkelerinden birçok genç girişimciye de örnek olmaya devam ediyor. Yeni kurulması planlanan gençlik merkezleri DGM’nin hem fiziki hem de teknik donatılarını örnek alıyor.

Son teknoloji ile donatıldı

Türkiye’nin en büyük e-spor sahnesine sahip olan son teknoloji ekipmanlarla donatılan Balıkesir Dijital Gençlik Merkezi 2 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam 10 bin metrekarelik bir alanda gençlere hizmet veriyor. DGM’nin içerisinde; kitap okuma, ders çalışma ve seminer salonları, yazılım eğitim laboratuvarı, serbest oyun alanları, etkinlik sahnesi, Metaverse ve inovasyon alanları, yönetici odaları, furga atölyesi, sosyal medya içerik üretim stüdyoları, gastronomi mutfağı, talk show alanı ve green wall bulunuyor. 600 mbps hızında ücretsiz internete sahip olan tesiste gençlere; 65 oyun bilgisayarı, 10 oyun konsolu, 10 artırılmış gerçeklik gözlüğü ile hizmet veriyor.

Balıkesir Dijital Gençlik Merkezi 23 Nisan etkinlileri daahilinde; toplam 55 bin TL para ödüllü FIFA2023, ZULA ve VALORANT oyunlarında heyecanlı bir turnuva düzenledi. 24 Nisan’da başlayan ve 26 Nisan’da sona eren turnuvalara binden fazla oyuncu katıldı.

DGM’nin gençler için çok önemli bir merkez olduğuna değinen e-sporcular, “Balıkesir’deki böyle bir ortamı hiçbir yerde parayla dahi bulamazsınız. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, burasını gençlere bedava sunuyor. Türkiye’de bu kadar büyük tesis sadece Balıkesir’de var. Yurtdışından dahi insanların buraya gelip örnek aldıklarını biliyoruz. Başkanımıza çok teşekkür ederiz” dedi.