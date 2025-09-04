Avrupa ve Türkiye'den Google ve servislerine erişim sağlanamıyor

Avrupa’da birçok ülkede, sabah saatlerinden itibaren Google erişim sıkıntısı başladı.

Türkiye genelinde Google arama motoruna erişim kesildi. Aralarında YouTube, Gmail, Google Drive ve diğer Google Maps (harita) ve Spotify (müzik yayın platformu) gibi google alt yapısını kullanan abonelikli hizmetlere ulaşma imkanı da kalmadı. Kullanıcılar ilgili sayfalara erişemiyor veya donmalarla karşılaşıyor. Şu an itibariyle Google cephesinden resmi bir açıklama yapılmadı. Sabah saatlerde Avrupa’nın birçok ülkesinde de bildirilen kesintinin nedeni henüz netleşmedi. Türkiye’nin yanı sıra, kullanıcıların bildirdiğine göre Avrupa’dan İtalya, İspanya, Sırbistan, Hırvatistan, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan’ın da tamamında da google cloud grubunun sunucularına ulaşılamadı. Ayrıca Amerika Birleşik Devletlerindeki Şikago başta olmak üzere birçok eyaletten de giriş yapılamadığı şikayetleri dikkat çekti.