Avrupa'ya açılan ilçenin yolları delik deşik oldu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yollar, yapılan kazı çalışmaları ile delik deşik hale geldi.

Malkara’da sokak araları ve caddeler yapılan kazıların ardından doldurulup olduğu gibi bırakılmasından dolayı sürücüler yollarda zikzak çizerek ilerliyor. Çukurlara girmemek için büyük çaba sarf eden sürücüler, hasar gören araçlarını sık sık tamirciye götürmek zorunda kalıyor. Vatandaşlar sorumlu belediyelerin ne seçim zamanında ne de normal zamanda yollara ve belediyelere herhangi bir çalışma yapmadığını dile getirerek, "Eskiden aşkımız Malkara’nın yol çalışması gibi olsun derdik. Şimdi artık onu da diyemiyoruz. Çünkü çalışma bile yok" dediler.