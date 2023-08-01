Avrupa Yakası'nın ilk otomatik ambalaj atığı ayrıştırma tesisi Eyüpsultan'da

Eyüpsultan Sıfır Atık Merkezi’nde, İlçe Sıfır Atık Yönetim Planı kapsamında ambalaj atıkları, atık camları, atık yağları, atık pilleri, elektronik atıkları ve tekstil atıklarını kaynağında ayrı olarak toplanıyor; ayrıştırılıp ekonomiye kazandırılıyor.

İstanbul Avrupa Yakası’nın ilk otomatik ambalaj atığı ayrıştırma tesisi olma özelliğini taşıyan Eyüpsultan Sıfır Atık Merkezi’nde aylık 3 bin ton ambalaj atığı ekonomiye kazandırılıyor. Tesis içerisinde poşet açıcı, ön ayrıştırma kabini, balistik seperatör, magnet, disk elek, ayrıştırma bandı ve saatte 15 ton ambalaj atığını sıkıştırabilen balya - press makinesi gibi otomatik ayrıştırma sistemleri bulunuyor.

Eyüpsultan sıfır atık merkezi, 4 bin 168 metrekare alana sahip

Toplam 4.168 metrekare alana sahip, 13 tür atığın kabulünün sağlandığı Eyüpsultan Sıfır Atık Merkezi’nde; bin 30 metrekarelik 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi inşa edildi. 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde 93 metrekare Geçici Tehlikesiz Atık Depolama binası, 32 metrekare Geçici Tehlikeli Atık Depolama Binası, 905 metrekare asfalt zeminli açık alan imalatları tamamlandı. Ambalaj atıkları 10 hidrolik sıkıştırmalı araç ve 1 mini araç olmak üzere toplam 11 araç ile tüm mahallelerden toplanıyor.

Otomatik ambalaj ayrıştırma tesisi nasıl çalışıyor?

Toplanan ambalaj atıkları Alibeyköy Şantiyesinde bulunan Eyüpsultan Sıfır Atık Merkezi’ne getirildikten sonra besleme bandına bırakılarak disk elek kısmına geliyor. Disk elek; karton, plastik bidon, teneke gibi malzemeleri ayrıştırma bandına gönderirken, elekten geçen diğer küçük malzemeler diğer ayrıştırma bandına gidiyor. Küçük olan parçalar daha sonra boyutlarına göre ayrıştırılması için Balistik Seperatöre geliyor.

Malzemeler iki ve üç boyut olarak ayrıştırılıyor

İki ve üç boyut olarak ayrılan malzemeler tekrar ayrı ayrı ayrıştırma bandına gelerek türlerine göre haznelere atılıyor. Metal olan parçalar üç boyut ayrıştırma bandında bulunan magnet vasıtasıyla el değmeden ayrıştırılırken, ayrıştırılan malzemeler haznelerde dolduktan sonra pres makinesine gitmek üzere ayrı bir banda dökülerek presleniyor.