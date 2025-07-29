Avrupalı veranda üreticisinin alüminyumu Türkiye'den gidiyor

Pandemi döneminde başlayan ve uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla bir trende dönüşen konforlu ev talebi, veranda ve malzemelerine de ilgiyi arttırdı. Avrupa merkezli veranda üreticisi EG, kullandıkları alüminyumu Türkiye’den tedarik ediyorlar.

Pandemi döneminde insanların evlerine kapanmalarıyla birlikte hızlanan ev gereçleri satışları etkisini bugün de sürdürüyor. Özellikle uzaktan çalışmanın yaygınlaştığı günümüzde tüketiciler evlerini daha konforlu hale getirmeye yöneliyor. Tüketicilerin bu eğilimlerinden dolayı satışlarında artış süren araç gereç ve ürünlerden biri de veranda ve malzemeleri. Veranda başta olmak üzere cam sürme sistemleri, kapı ve pencere sistemleri, gölgelendirme çözümleri ve alüminyum pergolalar ve lamel çatı sistemleri üretimi yapan Hollanda Eindhoven’de merkezli EG Group’un Türk kökenli Yönetim Kurulu Başkanı Engin Güngör, Alüminyum profilleri ve cam ürünlerini Türkiye’den tedarik ettiklerini belirterek, "Avrupa’da yaşayan Türk esnaf kültürünü modern işletme anlayışıyla birleştiriyoruz" dedi.

"Sektörde daralma yok"

Güngör, "Pandemi döneminde dış mekân yaşam alanlarına yönelik ürünlerimize olan talep ciddi şekilde artmıştı. Bu artış, pandemi sonrasında da belli oranda devam etti. Elbette Avrupa genelindeki ekonomik durgunluk bazı pazarlarda etkisini göstermekte. Özellikle Almanya gibi büyük pazarlarda tüketiciler daha temkinli hareket ediyor. Ancak sektörümüz henüz ciddi bir daralma ile karşı karşıya değil. ABD’nin çeşitli ülkelere getirdiği ek gümrük vergileri bize ve piyasamıza henüz yansımadı. Bu gelişmelerin sektöre doğrudan bir olumsuz etkisi yok. Hatta Çin ile olan bazı ticari bağlantılarımız hâlâ devam etmekte. Ayrıca Kanada’da da aktif faaliyetlerimiz olduğu için küresel ekonomik dengelerdeki değişimler şu aşamada bizim için ciddi bir risk oluşturmuyor" diye konuştu.