Avşa Adası'nda gece yarısı çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası Karadut Plajı'nda gece saatlerinde otluk alanda yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Avşa Adası Karadut Plajı’nda çıkan yangına 2 itfaiye aracı ve 1 belediye aracıyla müdahale edildi. Ayrıca gönüllü olarak yangınlara destek veren bir hafriyat firmasına ait araçların da çalışmalara katıldığı ve alevlerin zeytinlik alana sıçramasının önlendiği öğrenildi.
Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.