Avşa Adası'nda rahatsızlanan vatandaş ambulans helikopterle sevk edildi

Balıkesir’in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası’nda rahatsızlanan bir vatandaş, denizde etkili olan lodos nedeniyle deniz ambulansının kullanılamaması üzerine Sağlık Bakanlığı’na bağlı ambulans helikopterle Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Avşa Adası’nda ikamet eden S.N. adlı vatandaşın sağlık durumunun bozulması üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerince yapılan ilk değerlendirmede, hastanın ileri tetkik ve tedavi amacıyla hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

Denizde etkili olan lodos nedeniyle deniz ambulansının kullanılamadığı öğrenilirken, hastanın sağlık durumunun olumsuz etkilenmemesi adına Sağlık Bakanlığı’na bağlı ambulans helikopter talep edildi. Kısa sürede adaya ulaşan ambulans helikopterle S.N., sağlık ekiplerinin gözetiminde Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastanın hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.