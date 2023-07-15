Avşa adasında otluk alanda yangın
Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Avşa Adası'nın Çiftlik-Sandıklı mevkiinde yangın çıktı.
Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Avşa Adası’nın Çiftlik-Sandıklı mevkiinde yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, yaklaşık 50 - 70 dönümlük arazide çıkan yangına yerleşim yerlerine ulaşmadan müdahale edildi. Yangına Belediye ekipleri 2 Kepçe, 1 arazöz, 2 vidanjör, 3 itfaiye aracı,1 helikopter, 2 planör uçakla müdahale edilirken, kontrol altına alınan yangın söndürülme çalışmaları devam ediyor.