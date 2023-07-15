Avşa adasında otluk alanda yangın

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Avşa Adası'nın Çiftlik-Sandıklı mevkiinde yangın çıktı.

Avşa adasında otluk alanda yangın
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Avşa Adası’nın Çiftlik-Sandıklı mevkiinde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 50 - 70 dönümlük arazide çıkan yangına yerleşim yerlerine ulaşmadan müdahale edildi. Yangına Belediye ekipleri 2 Kepçe, 1 arazöz, 2 vidanjör, 3 itfaiye aracı,1 helikopter, 2 planör uçakla müdahale edilirken, kontrol altına alınan yangın söndürülme çalışmaları devam ediyor.