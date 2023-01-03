Avukat Duman 7'nci Yargı Paketi'ni değerlendirdi

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 7’nci Yargı Paketi hakkında değerlendirmelerde bulunan Avukat Cem Duman; uyuşturucu ile mücadele, konut hacizleri, göçmen kaçakçılığı ve bireysel başvuru konularında hukuki düzenlemelerin yapılacağını belirtti.

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 7’nci Yargı Paketi çalışmalarında sona gelindi. Uyuşturucu ile mücadele başta olmak üzere çeşitli konularda düzenlemeler içeren paket Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulmayı bekliyor. Yapılması planlanan değişikliklerle adalet sistemini güçlendirmenin hedeflendiğini belirten Avukat Cem Duman, düzenlemeleri başlıklar halinde değerlendirdi.

“Uyuşturucu ile mücadele güçlendiriliyor”

Düzenlemeyle birlikte uyuşturucu ile mücadelenin güçlendirileceğini kaydeden ve düzenlemenin detaylarını aktaran Duman, “Sentetik katinon, sentetik opioid ile amfetamin ve bu maddelerin türevleri nitelikli uyuşturucu madde kabul edilerek cezası yarı oranda arttırılacak ve sentetik uyuşturucu maddelere ilişkin imal ve ticaret suçunun cezasının alt sınırı 15 yıl olarak kabul edilecek. Hali hazırda el konulan uyuşturucu maddelerin müsadere ve imha işlemleri dosyanın kesinleşmesinden sonra yapılmakta iken düzenleme ile el konulan maddelerin uyuşturucu madde olduğuna dair kesin rapor alınması halinde soruşturma aşamasında uyuşturucu maddelerin müsadere ve imha işlemleri gerçekleştirilecek. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu bakımından görevlendirilen gizli soruşturmacıya işyerlerinde ve kamuya açık yerlerde ses ve görüntü kaydı yapabilmesine yönelik karar alınabilecek. Uyuşturucu madde kullanıcılarına hali hazırda uygulanan 1 yıllık tedavi/denetimli serbestlik süresi 2 yıla çıkarılacak ve Cumhuriyet Savcısı tarafından tedavi/denetimli serbestlik yükümlülüğü altında bulunan kişi hakkında yılda en az iki kez uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığı hususunda gerekli testler yaptırılacak. Uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik olarak özel cezaevleri kurulacak, tedavi ve rehabilitasyon programlarına zorunlu katılım getirilecek ve uyuşturucu madde tedavisi için tedavi ve rehabilitasyon programlarında çeşitli iyileştirmeler yapılacak” diye konuştu.

“Borcu aşacak şekilde haciz işlemi yapılması engellenecek”

7’nci Yargı Paketi’nin çat-kapı haciz uygulamasını ortadan kaldıracağını belirten ve haciz düzenlemesiyle ilgili bilgi veren Duman, “Hali hazırda icra dosyalarında alacaklı veya avukatı tarafından gösterilen adreslerde haciz işlemi yapılmasına icra müdürleri karar vermekte iken alacaklı veya avukatı tarafından gösterilen konut adreslerinde haciz işlemi yapılması için hâkim onayı aranacak. Günümüzde borçlu ve ailesinin lüzumlu eşyaları haczedilememekte iken yapılan düzenleme ile ailenin ortak kullanımındaki televizyon, yatak, buzdolabı gibi ev eşyaları ve ibadete özgü eşyalar haczedilemeyecek. Bu durumla birlikte borcu aşacak şekilde haciz işlemi yapılması da engellenecek” ifadelerini kullandı.

“Göçmen kaçakçılığı suçunun cezası artıyor, savunma sanayiinde rekabet yasağı güçlendiriliyor”

Göçmen kaçakçılığı ve savunma sanayiinde rekabete yönelik düzenlemeye de değinen Avukat Cem Duman, “Göçmen kaçakçılığı suçunun cezasının alt sınırı 3 yıl iken yapılan düzenleme ile 5 yıla çıkarılacak. Kanunda aranan şartların gerçekleşmesi halinde göçmen kaçakçılığı suçundan el konulan araç ve gereçler devlete tahsis edilebilecek. Öte yandan, yapılacak düzenleme ile Roketsan, Havelsan, Aselsan ve benzeri firmalarda çalışanların rakip başka firmalarda çalışmasının ve rakip nitelikte işyeri açmasının zorlaştırılması için çeşitli tedbirler alınacak” şeklinde konuştu.

“Avukatlık ve arabuluculukta iyileştirmeye gidiliyor”

Avukatlık mesleğinin icrasında ve arabuluculukta iyileştirmeye gidileceğini kaydeden Av. Duman, “7’nci Yargı Paketi ile avukatlardan ilk beş yıl boyunca baro aidatı alınmaması hususu düzenlenerek genç avukatların mali yükümlülüklerinin azaltılması amaçlanıyor. Mesleğe yeni başlayan avukatlara ilişkin büro kurma giderleri hususunda Adalet Bakanlığına finansman desteği sağlanmasına yönelik görev verilecek. 20 yıl kıdemli hukukçulara arabulucu olmaları için arabuluculuk sınavı başarısı şartı aranmayacak. Bir kısım istisnalar olmakla birlikte kat mülkiyeti, ortaklığın giderilmesi, komşu hakkı ve kira ilişkine ilişkin uyuşmazlıklar için dava açmadan önce arabulucuya başvurma zorunluluğu getirilecek. Arabuluculuk sistemindeki aksaklıkların ve hukuki ihtilafların giderilmesine yönelik çeşitli düzenlemeler getirilecek” diye konuştu.

“Bireysel başvurular Adalet Bakanlığı’na devredilecek”

Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvuruların Adalet Bakanlığı’na devredilerek AYM’nin iş yükünün azaltılacağını söyleyen ve ‘hükmün açıklanmasının geri bırakılması’ kararlarına ilişkin düzenlemeler yapılacağının altını çizen Avukat Cem Duman, şunları söyledi:

“Hali hazırda uzun yargılamalardan kaynaklı olarak Anayasa Mahkemelerine yapılan başvuru sayısındaki artış yeni bir düzenlemeyi de beraberinde getirmekte ve iş bu başvuruların Adalet Bakanlığı bünyesindeki Tazminat Komisyonuna aktarılarak hızlı çözüm sağlanması hedeflenmektedir. Söz konusu 7’nci Yargı Paketi ile mahkemelerce verilen “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması” kararlarına karşı etkin bir itiraz sistemi getirilerek kanun yollarına başvurma sürelerinde ve usuli konularda çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır”