Avukat Feyza Altun tutuklama talebiyle sevk edildi

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Avukat Feyza Altun tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi

Avukat Feyza Altun tutuklama talebiyle sevk edildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Avukat Feyza Altun tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi

Sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı yorum nedeniyle hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Feyza Altun dün gözaltına alındı. Altun, emniyetteki işlemlerin ardından Beykoz Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık Altun’u “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

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