Avukat İrem Naz Aslan Godollar, Meclis Üyeliği için aday adayı oldu

Dosya teslim sonrasında açıklama yapan Avukat İrem Naz Aslan Godollar “Eğitim hayatım boyunca milli ve manevi değerleri uğruna elini taşın altına koymak olarak değerlendirdiğim, ben değil biz diyebilen kimselerden oluştuğuna inandığım, felsefesinin daha yaşanılabilir bir düzen arayışı ve yarışına dayandığını düşündüğüm siyasete, mesleğimi elime alır almaz Silivri AK Parti İlçe Başkanlığı çatısı altında başladım. Bu şarkı burada bitmez düsturu ile değerlere inanç ve kararlılıkla ulaşmayı, daha iyiye dair gayelerde buluşmayı arzu ederek gençliğin enerjisini ve kadının gücünü ilçemiz siyasetine taşımak için Belediye Meclis Üyeliği aday adaylığı sürecimi başlattım” dedi.

İrem Naz Aslan Godollar Kimdir?

25/06/1998’de Silivri’de doğmuş olup aslen Sivaslıdır. Lisans eğitimini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladıktan sonra Silivri’de Aslan Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’nin kurucu avukatı olarak kendi ofisini açmıştır ve hala Silivri’de avukatlık mesleğini icra etmektedir. 2020 yılından beri Silivri AK Parti İlçe Teşkilatında ilçe başkan yardımcısı olarak ilçemiz siyasetinde yer almaktadır. Evlidir.