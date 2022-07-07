Avukat Servet Bakırtaş'ın cenazesi toprağa verildi

Bakırköy'de dün ofisinde, daha önceden açtığı tazminat davasını geri çekmediği gerekçesiyle öldürülen Servet Bakırtaş'ın cenazesi, dualar ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 07.07.2022 16:01
  • Güncelleme: 07.07.2022 19:20
Avukat Servet Bakırtaş'ın cenazesi toprağa verildi
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Bakırköy’de dün ofisinde, daha önceden açtığı tazminat davasını geri çekmediği gerekçesiyle öldürülen Servet Bakırtaş’ın cenazesi, dualar ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Bakırköy’de dün ofisinde, Abdullah Türkoğlu isimli şahıs tarafından, kendisine açılan tazminat davası geri çekmediği için öldürülen Avukat Servet Bakırtaş bugün son yolcuğuna uğurlandı. Eyüp Sultan’da kılınan namazın ardından Bakırtaş’ın cenazesi Kavaklı’daki Aile Mezarına defnedildi. Dualarla ve gözyaşlarıyla defnedilen Bakırtaş’ın mezarına çok sayıda avukat arkadaşı, ailesi ve sevenleri katıldı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

İHA

Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
İETT otobüsü manevra yaptı, düşen yolcu bel kemiğini kırdı

İETT otobüsü manevra yaptı, düşen yolcu bel kemiğini kırdı

Silivri'de silahlı kavga! 4'ü ağır 10 yaralı

Silivri’de silahlı kavga! 4’ü ağır 10 yaralı

Silivri'de yangın çıktı, yüzlerce dönümlük arazi kül oldu

Silivri’de yangın çıktı, yüzlerce dönümlük arazi kül oldu

Yazlık ev hırsızı jandarmadan kaçamadı

Yazlık ev hırsızı jandarmadan kaçamadı

Beyciler'de Ceset Bulundu

Beyciler’de Ceset Bulundu

Atabek Konutları'nda anahtar teslim töreni yapıldı

Atabek Konutları'nda anahtar teslim töreni yapıldı

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Ortaköy Fatih'e ağlıyor

Ortaköy Fatih’e ağlıyor

2
Silivri'de silahlı kavga! 4'ü ağır 10 yaralı

Silivri’de silahlı kavga! 4’ü ağır 10 yaralı

3
Silivri Zabıtası son saniyede yetiştirdi

Silivri Zabıtası son saniyede yetiştirdi

4
Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş

Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş

5
Mahmut Ustaosmanoğlu cenazesine binlerce kişi akın etti

Mahmut Ustaosmanoğlu cenazesine binlerce kişi akın etti

6
İmamoğlu, 'Silivri'nin kaderi bir gecede değişti'

İmamoğlu, ‘Silivri’nin kaderi bir gecede değişti’

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Silivrili üreticiler çifte bayram sevinci yaşadı

Silivrili üreticiler çifte bayram sevinci yaşadı

5 liralık çakmağı altın diye 8 bin liraya satan dolandırıcılar yakalandı

5 liralık çakmağı altın diye 8 bin liraya satan dolandırıcılar yakalandı

DAHA FAZLA
Meslektaşları Ekrem Karakaya için saygı duruşunda bulundular

Meslektaşları Ekrem Karakaya için saygı duruşunda bulundular

Ümit Kalko basın mensuplarıyla bir araya geldi

Ümit Kalko basın mensuplarıyla bir araya geldi

Silivri'de buğday tarlası alev alev yandı

Silivri’de buğday tarlası alev alev yandı

Aşkın 'Kararlarınızda ciddi bir çelişki söz konusu'

Aşkın ‘Kararlarınızda ciddi bir çelişki söz konusu’

Yılmaz: 'İBB'nin yaptıklarını anlamakta güçlük çekiyorum'

Yılmaz: 'İBB’nin yaptıklarını anlamakta güçlük çekiyorum'