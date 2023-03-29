Avukat Yılmaz, CHP'li Müslim Sarı hakkında suç duyurusunda bulundu

Avukat Mikail Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis üyesi Müslim Sarı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik edip aşağıladığı" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Avukat Mikail Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis üyesi Müslim Sarı hakkında katıldığı bir televizyon programındaki konuşmasından dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Sarı, "Hesaplaşacaklarımız var bizim" demişti

CHP Parti Meclisi üyesi Müslim Sarı konuk olduğu televizyon programındaki konuşmasında, "Hesaplaşılmasına inanan bir sürü insan var bu ülkede. Yani 20 yıllık iktidarın mağdur ettiği bir sürü kitle var. Dolayısı ile bu kitlelerle hesaplaşmak istiyor. Yani şöyle bir şey de doğru değil; 20 yıl devam eden bir iktidar var ve bu iktidarın üzerine geleceğiz ve hiçbir şey olmamış gibi davranacağız. Niye bize oy versinler? Hesaplaşacağımız kitleler mutlaka olacak. Hesaplaşacaklarımız var bizim" ifadelerini kullanmıştı.