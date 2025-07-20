Avustralya'da 66. Uluslararası Matematik Olimpiyatı düzenlendi: Türkiye'ye 6 madalya

Avustralya’da düzenlenen 66. Uluslararası Matematik Olimpiyatı’na Türkiye’den yarışmaya giden öğrenciler, 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Avustralya’da 66. Uluslararası Matematik Olimpiyatı gerçekleşti. Olimpiyatta 114 ülkeden 639 öğrenci katıldı. Türkiye’den katılım sağlayan öğrenciler başarıları dolayısıyla; 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere 6 madalya ile ülkeye döndü. Selim Doğan ve Ahmet Kerem Kaya altın madalya kazanırken, Mustafa Dortluoğlu, Deniz Can Karaçelebi ile Ege Akgün gümüş madalya kazandı. Ahmet Kerim Rüzgar ise bronz madalyayı almaya hak kazandı. Konuya ilişkin ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Kacır’ın yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Gençlerimiz madalyalarla döndüler. Avustralya’da düzenlenen 66. Uluslararası Matematik Olimpiyatı’nda; 114 ülkeden 639 öğrenci arasında ülkemizi temsil eden öğrencilerimiz, 2 altın, 3 gümüş, 1 bronz madalya kazandı. Bu büyük başarıyı bizlere yaşatan gençlerimizi ve onları her daim destekleyen ailelerini yürekten tebrik ediyorum."