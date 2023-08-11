Avusturalya'ya iş geliştirme gezisi

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk’ün başkanlık ettiği lojistik, enerji, kimya, inşaat, reklamcılık, avukatlık hizmetleri, çelik sanayi ve otomotiv sektörlerinden oluşan ticaret ve iş geliştirme heyeti Macaristan ve Avusturya’ ya iş geliştirme ziyareti gerçekleştirdi.

KTO üyelerinden oluşan heyet, öncelikle Budapeşte de bulunan Türkiye Büyükelçiliği’ni ziyaret etti. Büyükelçilik Müsteşarı, Ticaret Müşaviri ve Macaristan Ticaret Sanayi Odası temsilcileri ile bir araya gelen heyet, Macaristan firmaları arasında birkaç ay sonra yapılması düşünülen online ve fiziki birebir görüşmelerin planlamasını yaptı. Ayrıca Türkiye- Macaristan arasındaki ticari ayrıcalıklar, sorunlar ve çözüm önerileri hakkında yurtdışındaki temsilcilerle istişare de bulunan heyet, Macaristan temsilcileriyle beraber hazırlayacağı ticari raporlar hakkında planlamalarını gerçekleştirdi. Bununla birlikte yapılan ziyarette Macaristan Büyükelçilik temsilcileri ülkenin genel ticareti ve cazip olan sektörler hakkında heyeti bilgilendirdi. Budapeşte ziyaretinden sonra Avusturya’ya geçen heyet, Viyana’da bulunan Türkiye Büyükelçiliği’nde Müsteşar ve Ticaret Müşavirleri ile bir araya gelerek Avusturya pazarı hakkında iş yapılabilirlik konuları, yeşil ve sürdürülebilir enerji çalışmaları, Türk tacirler açısından cazip olan ihracat ve ithalat ürün/hizmetler hakkında çeşitli bilgiler aldı. Ayrıca, Avusturya’nın başkenti Viyana da bulunan Avusturya Ticaret Bakanlığı’na ait Kalkınma Ajansı ve Avusturya Ticaret Odası temsilcileriyle bir araya gelen heyet, Körfez Ticaret Odası tanıtımını yaptıktan sonra Avusturyalı iş insanlarıyla beraber yürütebileceği projeler, üye firmalar arasında B2B görüşmelerin yapılması ile ilgili planlamaları gerçekleştirdi. Bununla birlikte; Türk iş insanları açısından cazip olabilecek ihracat ve ithalat ürünleri ve hizmetlerin neler olduğu ile süreçlerin nasıl ilerlediği, Türkiye-Avusturya arası işlem hacimleri, Avusturya’daki vergilendirme sistemleri, Avusturya’da yatırım imkanları, Türk sanayici, tacir ve girişimciler açısından cazip olan sektörler, yeşil enerji konsepti hakkında Avusturya heyeti ile bilgi alışverişi gerçekleştirildi.