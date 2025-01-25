Avusturya Açık'ta kazanan Madison Keys

Avusturya Açık tek kadınlar finalinde Belaruslu dünya 1 numarası Aryna Sabalenka'yı 2-1 mağlup eden ABD'li raket Madison Keys şampiyon oldu. Keys, kariyerindeki ilk grand slam şampiyonluğunu elde etti.

Avusturya Açık'ta kazanan Madison Keys
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Avusturya Açık tek kadınlar finalinde Belaruslu dünya 1 numarası Aryna Sabalenka’yı 2-1 mağlup eden ABD’li raket Madison Keys şampiyon oldu. Keys, kariyerindeki ilk grand slam şampiyonluğunu elde etti.

Avustralya Açık tek kadınlar finalinde son iki yılın şampiyonu dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka ile 19 numaralı seri başı ABD’li Madison Keys karşı karşıya geldi. İlk seti 6-3 kazarak Madison Keys 1-0 öne geçerken, 2. seti ise Aryna Sabalenka 6-2 alarak skoru 1-1’e getirdi. Final seti kıyasıya mücadeleye sahne olurken, 7-5’lik skorla galip gelen ABD’li Madison Keys ilk kez mücadelede ettiği Avusturya Açık tek kadınlar finalinde şampiyonluğa ulaştı ve kariyerindeki ilk grand slam şampiyonluğunu elde etti.

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Keys, yarı finalde 5 kez grand slam şampiyonu, 2 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek’i 5-7, 6-1 ve 7-6’lık setlerle 2-1 yenerek adını finale yazdırmıştı.