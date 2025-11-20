AXA, 2025 Gelecek Riskleri Raporu'nu açıkladı

AXA 2025 Gelecek Riskleri Raporu açıklandı. Türkiye’nin de dahil edildiği araştırma sonuçlarına göre iklim değişikliği, önümüzdeki 5-10 yıl içinde karşılaşılacak en büyük risk olarak görülüyor. Sıralamayı siber güvenlik, jeopolitik istikrarsızlık ve yapay zeka riskleri takip ediyor.

AXA, 12. kez yayınladığı Gelecek Riskleri Raporu ile küresel ölçekte karar vericiler ve bireylerin geleceğe dair risk algılarını ortaya koyuyor. 57 ülkeden 3 bin 500’den fazla uzmanın ve 25 bini aşkın bireyin katılımıyla hazırlanan rapor, günümüz dünyasının karşı karşıya olduğu çoklu krizleri derinlemesine analiz ediyor. Türkiye’nin de dahil edildiği araştırma sonuçlarına göre iklim değişikliği, önümüzdeki 5-10 yıl içinde karşılaşılacak en büyük risk olarak görülüyor. Sıralamayı siber güvenlik, jeopolitik istikrarsızlık ve yapay zeka riskleri takip ediyor.

"İnsanlığın gelişmesi adına insanlar için değerli olanı koruma" misyonuyla hareket eden şirket, son 12 yıldır ortaya çıkan tehditleri ve olası etkilerini Gelecek Riskleri Raporu’nda araştırarak daha güvenli ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek amacıyla toplu bir düşünce ve eylem çağrısı yapıyor.

Sonuçlar, krizlerin artık daha sık ve etkili hale geldiğini; teknoloji, iklim değişikliği ve demografik risklerin ön plana çıktığını gösteriyor. Uzmanların yüzde 95’i ve genel nüfusun yüzde 93’ü krizlerin son yıllarda arttığını düşünürken; uzmanların yüzde 86’sı ve genel nüfusun yüzde 84’ü ise en endişe verici risklerin, tedbirlerle kısmen önlenebileceğini söylüyor.

Araştırma sonuçlarına göre iklim değişikliği, uzmanların risk sıralamasında beş yıldır üst üste birinci sırada yer alıyor. Ancak, bu riskin diğerleriyle arasındaki fark giderek azalıyor. Jeopolitik istikrarsızlık, siber güvenlik ve toplumsal gerilimler bu yıl iklim değişikliği riskine önemli ölçüde yaklaşmış durumda. Bu sonuçlar, çoklu kriz algısının derinleştiği ve risklerin yönetimi için kapsamlı bir yaklaşımın her zamankinden daha önemli hâle geldiğini ortaya koyuyor.

Sigorta sektörüne güven yüksek

Toplumun gelecekte karşı karşıya kalabileceği risklere karşı hazırlıklı olmasında sigortacılığın üstleneceği rol hem uzmanlar hem de genel kamuoyu nezdinde büyük bir önem taşıyor. 2025 Gelecek Riskleri Raporu’na göre, uzmanların yüzde 89’u, genel katılımcıların yüzde 72’si sigorta sektörünün gelecekteki risklerin etkisini azaltmada kritik bir işlev üstleneceğini düşünüyor. Bu güçlü güven, sigorta sektörünü hasar sonrasında devreye giren bir mekanizmanın ötesine taşıyarak risklerin önceden yönetilmesinde ve toplumsal dayanıklılığın artırılmasında stratejik bir aktör olarak konumlandığını gösteriyor.