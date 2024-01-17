AXA Sigorta, acentelerini geleceğe hazırlama çalışmalarını sürdürüyor

AXA Sigorta, 2019 yılında Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi iş birliğiyle hayata geçirdiği ‘Gelecek Fakültesi’ eğitim programının yeni dönemini başlattı. Bu sene, ‘Sürdürülebilir Gelişim ve Büyüme’ mottosuyla yürütülecek olan program ile katılımcı acentelere pek çok konuda eğitimler veriliyor.

AXA Sigorta, profesyonel sigorta acentelerinin geleceğe hazırlanması amacıyla 2019 yılında hayata geçirdiği ‘Gelecek Fakültesi’ çatısı altında oluşturulan “Gelecek Sensin” ve ‘Yükselen Yıldızlar’ eğitim programlarına 2023-2024 döneminde de devam ediyor. İkinci nesil sigortacılardan oluşan “Gelecek Sensin” ve sektörde uzmanlaşmış olan ‘Yükselen Yıldızlar’ programlarında eğitim alacak katılımcılar titizlikle seçiliyor.

Yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi iş birliğinde hazırlanan ve bu sene ‘Sürdürülebilir Gelişim ve Büyüme’ mottosuyla oluşturulan eğitim programında, Türkiye’nin farklı bölgelerinden katılımcı acentelerin bilgi birikimini zenginleştiren ve onları sektörün geleceğine hazırlayan kapsamlı başlıklar yer alıyor. Boğaziçi Üniversitesi’nin uzman eğitmenleri tarafından acentelere işletme, finans, pazarlama, satış, müşteri deneyimi, iletişim gibi konularda akademik eğitimler verilirken; sigorta şirketinin başarılı ve deneyimli yöneticileri tarafından sigortacılık ürünlerinin üretimi, poliçelerin oluşturulması, hasar uygulamaları gibi konulara yönelik dersler de veriliyor.

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi iş birliğiyle hayata geçirilen Gelecek Fakültesi eğitim programının yeni dönemine yönelik açıklamalarda bulunan AXA Sigorta Satış, Pazarlama ve Sağlık Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Sanem Çıngay Buçukoğlu “Şirket olarak acentelerimizi desteklemek amacıyla bundan yaklaşık 4 yıl önce hayata geçirdiğimiz Gelecek Fakültesi eğitim programı ile katılımcılarımıza pek çok alanda gelişim fırsatı sağlıyoruz. İkinci nesil ve sektörde uzmanlaşmış sigortacılar olarak tanımladığımız gruplara verdiğimiz eğitimlerimiz aracılığıyla katılımcılarımıza yeni riskler, modeller ve teknikler öğretiyoruz. Tüm bu çabamız her zaman dile getirdiğimiz ‘Birlikte Daha Güçlüyüz’ mottomuzun bir yansıması. Şirket olarak geleceğe hazırız demenin ötesine geçip geleceği şekillendirmek adına adımlar atarken en önemli paydaşlarımızdan olan acentelerimizi desteklemek bizim için gurur verici” dedi.

Gelecek Fakültesi eğitimlerinin 2023 - 2024 dönemini kapsayan programında katılımcılar, önceki yıllardan farklı olarak sigorta sektörünün son dönemlerde öne çıkan ve ilgi uyandıran ‘Yeşil Sigortalar’, ‘Ekonomik, Sosyal, Çevresel Belirsizlikler ve Sürdürebilirlik’ konularında da eğitimler alacak. Programın liderliğini üstlenen AXA Sigorta Satış Kanalları Gelişim Koordinatörü Sevil Dural, sektörün sıcak gündeminde yer alan bu konuları eğitim programlarına dahil etmenin öncülüğünü ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Şirketin, üniversite iş birliğinde hazırlanan eğitimlerle profesyonel sigorta acentelerini sürdürebilirlik üzerine bilinçlendirmeye devam edeceği belirtildi.