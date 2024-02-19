AXA Sigorta, AYA ile geleceğin sigorta profesyonellerini yetiştiriyor

Sigorta sektörünün önde gelen şirketlerinden AXA Sigorta, sürdürülebilir gelişim ve büyüme odağında AXAlıları geleceğe taşıyan yeni bir inisiyatifi daha hayata geçirdi. Geleneksel öğrenme yöntemleri yerine deneyimleyerek öğrenme fırsatlarına odaklanan ve çalışanlarına “Gelecek Senin Elinde!” diyen şirket, AXA Yetkinlik Akademisi ‘AYA’ ile 5 farklı kampüsü ve yapay zeka ile desteklenen kişiselleştirilmiş platformu sayesinde yeni bir gelişim yolculuğu sunuyor.

AXA Yetkinlik Akademisi ‘AYA’ ile geleceğin sigorta profesyonellerini yetiştirmenin yanı sıra her seviyede liderlik bakış açısıyla bugünün ve geleceğin liderlerini geliştirmek de amaçlanıyor. İhtiyaçların ve beklentilerin sürekli değiştiği günümüz iş dünyasında kariyer planlamasının ve kişisel gelişimin önce kişinin kendi elinde olduğunu vurgulayan AYA, bilgiye ulaşma yolculuğunu sadeleştirirken, yeni nesil öğrenme araçları ve teknoloji desteğiyle çalışanların gelişim yolculuklarını desteklemeyi amaçlıyor.

“AXA’da herkes bir yetenektir. Sadece her yeteneğin ihtiyacı farklıdır.” mottosuyla her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ve tüm AXAlıların bilgi, sürdürülebilir performans ve potansiyel boyutlarında değerlendirilmesini sağlayan İnsan Kaynakları süreçlerinden elde edilen çıktıların aksiyona dönüştürüldüğü bireysel gelişim planlarının hayata geçirilmesi için AXA Yetkinlik Akademisi ‘AYA’, 5 farklı kampüsüyle sürdürülebilir gelişim ve büyüme stratejisini destekliyor.

Kişisel gelişimi odağına alan Bireysel Öğrenme Kampüsü’nden esenlik, sürdürülebilirlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık gibi sosyal ve çevresel konularını tek bir çatı altında toplayan Toplum ve Çevre Kampüsü’ne, mesleki gelişimi destekleyen Organizasyonel Gelişim Kampüsü’nden, liderlik ve dijitalleşme gibi kültürel dönüşüm oluşturmayı amaçlayan Dönüşüm Kampüsü’ne kadar birçok farklı alanda AXAlıların kendi gelişimlerinin lideri olmasına fırsat oluşturan AYA, aynı zamanda stratejik iş ortaklarının gelişim yolculuklarına da Acente Kampüsü ile eşlik ediyor.

AXA Sigorta Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilen lansmanla AXA Yetkinlik Akademisi ‘AYA’ ile tanışan AXAlılar, birbirinden farklı ve eğlenceli deneyim atölyeleriyle keyifli anlar yaşadı.

İş dünyasının değişen dinamikleri doğrultusunda kariyer gelişimine odaklanan bir Şirket olmaktan mutluluk duyduklarını belirten AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, projeye yaklaşımlarını şöyle dile getirdi: “İnsanlığın gelişmesi adına insanlar için değerli olanı korumak marka amacımızın çok net bir şekilde işaret ettiği üzere, sigortacılık insan odaklı bir iştir. Bu nedenle biz de her zaman insanı merkeze alan bir yaklaşımla ‘Önce Çalışan’ diyor, bir yandan dijitalleşmenin hızlanmasıyla hayatımıza giren yeniliklere ayak uyduruyor diğer yandan geleceğin beklenti ve ihtiyaçlarına hazırlanarak Sürdürülebilir Gelişim ve Büyüme stratejimizi hayata geçirmek adına çalışıyoruz. İlerlemek ve gelişmek herkesin kendi elindedir. Geleceği inşa ederken kendimize hedefler belirlemek ve bu hedeflere doğru ilerlerken de gelişim yolculuğunun tadını çıkarmak çok kıymetli. Birçok kaynağa kolaylıkla erişebildiğimiz günümüz dünyasında, öğrenmeye açık olmak ve istekli olmak büyük bir öneme sahip. AXA Yetkinlik Akademisi ‘AYA’ ile amacımız gelişimini sahiplenen çalışanlarla sürekli öğrenen ve üreten kültürümüzü desteklemektir.”

Yeteneğe bütünsel bakış stratejisiyle hareket ederek, çalışan deneyimini mükemmelleştirme odağıyla her zaman yeteneği merkeze aldıklarını belirten AXA Sigorta İnsan Kaynakları Başkanı Zeynep Ergenç, lansmanını gerçekleştirdikleri AXA Yetkinlik Akademisi ‘AYA’ hakkında görüşlerini şu şekilde dile getirdi: “Akademi üzerine çalışmalarımızı sürdürüken uzayın kelime anlamından çok etkilendik. Çünkü uzay sonsuz bir genişlik demektir. Öğrenmenin ve gelişmenin de sonsuz olmasından dolayı uzay bize bu anlamda çok ilham verdi diyebiliriz. Diğer yandan kariyer planlaması ve bireysel gelişim hiçbir kuruma ya da bireye emanet edilemeyecek kadar değerli bir şey. İşta tam da bu nedenle AYA’nın markalaştırmasında geleceği ve gelişimin sonsuzluğunu işaret etmek adına roketi, sahiplenmenin önemini vurgulamak için de avuç içini yani ayayı kullanarak sonsuzluk senin elinde, ‘Gelecek Senin Elinde !’ dedik. Bugünün ve geleceğin beklenti ve ihtiyaçlarına göre şekillenen ve her parmağın farklı bir renkle 5 farklı kampüsü işaret ettiği AXA Yetkinlik Akademisi’ni yapay zeka entegrasyonu sayesinde AXAlılar’ın gelişimini ve tercihlerini takip eden, ihtiyaç duydukları kaynaklara daha kolay erişmelerini amaçlayan bir platformla da destekliyoruz.”