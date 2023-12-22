AXA Sigorta, Brand & Sport Summit'te ''Sihir Yok Takım Var' dedi

AXA Sigorta’nın ana sponsorluğunda “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türk Sporu ve Markalar” temasıyla 14-15 Aralık’ta ESA Arena’da gerçekleşen Brand & Sport Summit 2023’te, AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken konuşmacı olarak yer aldı.

Sigorta sektörünün önde gelen şirketlerinden AXA Sigorta, “İnsanlığın gelişmesi adına insanlar için değerli olanı korumak” amacıyla Türk sporunu destekleyerek sürdürülebilirliğine katkıda bulunmaya devam ediyor. Marka ve spor endüstrisi arasında bir köprü kurarak dünyanın ve ülkemizin en önemli profesyonellerini bir araya getiren Brand & Sport Summit’te AXA Sigorta CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yavuz Ölken ve AXA Sigorta’nın değerler ortağı Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ’’Sihir Yok Takım Var” başlıklı oturumda bir araya gelerek görüşlerini paylaştı.

Sürekli değişen ve gelişen spor dünyası içerisinde yeniliklerin, yeni yaklaşımların ve spor dünyasının değişen yüzünün paylaşıldığı platform olan Brand & Sport Summit’te; AXA Sigorta ve Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu’nun değer ortaklığı yapması da yeni yaklaşımlardan biri olarak değerlendirildi.

AXA Sigorta’nın sürdürülebilirlik bakış açısını dile getirerek iş birliğine özel açıklamalarda bulunan AXA Sigorta CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yavuz Ölken, şirketlerinin ‘Sürdürülebilir Gelişim ve Büyüme’ yolculuğunda beslendikleri kaynaklardan birinin de spor olduğunu belirterek takım olmanın önemini vurguladı. Türk toplumunda faaliyet gösteren tüm ticari işletmelere de toplumda spora ilgi duyan tüm bireylere de spor ve markaların nasıl iç içe olabileceğini anlatmaya gayret ettiklerini vurgulayan Ölken, sözlerine şöyle devam etti: “Biz Hüseyin Hoca ile iş birliğimize ‘değer ortaklığı’ diyoruz. Bu yolda yaptığımız sohbetlerde bir kez daha gördük ki birlikteliğimizin kesiştiği çok nokta var. Bizler kurumsal işletmeler olarak nasıl çalışanlarımızı, hizmetlerimizi, ürünlerimizi geliştiriyorsak ilham aldığımız diğer kaynaklardan biri de spor insanları. Onların takım olma konusunda bizlerden çok daha farklı deneyimleri var. İlham aldığımız ve bu seneki sloganımız olarak belirlediğimiz ‘Sihir Yok Takım Var” cümlesi yol arkadaşı olmadan uzun ve zorlu yolların aşılmasının ne kadar güç olduğunu, bizimle aynı değerlere sahip en iyi yol arkadaşımızın ise takım arkadaşlarımız olduğunu en iyi şekilde özetliyor diyebiliriz. Takım içerisinde yer alan çeşitlilik, farklı düşünme biçimleri ve farklı yetenekler işlerin ilerlemesine, gelişim göstermesine katkı sağlar. Bu yolda hocamızdan çok şey öğrendik, öğrenmeye de devam edeceğiz.”

Dünyaca ünlü Ted Lasso dizisinden alıntılar yapan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ise ilham verici liderliğin önemine dikkat çekti. "Yeteneği keşfetmek kadar onu büyütmek de önemli" diyen Eroğlu, "Özveri her şeyin başı, hatta yeteneğin de önünde. Özverili ve yetenekli oyunculardan kurulu bir takım, eninde sonunda kazanır. Başarıya ancak çok calışarak ulaşılır. Herkesi ortak bir hedefe yöneltebilmek için de ilham verici liderlik gerekir, sihir değil. Hayatı sihirle değiştiremeyiz" dedi. Eroğlu, bireysel performansların takım hedefleri ile birleşmesi gerektiğini de belirterek "Teknik direktörlük kariyerimde sisteme öncelik vererek herkesi sistemin bir parçası yapmayı hedefledim. Üç şampiyonluk, Premier League ve Bundesliga’ya transfer olan gençler, Türk futboluna kazandırılan onlarca yıldız futbolcu, gelişimi esas alan sistemin bir sonucudur" diye konuştu.

Milliyet Gazetesi Spor Yazarı Senad Ok’un moderatör olarak yer aldığı, AXA Sigorta CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yavuz Ölken ve Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı Brand & Sport Summit 2023 ‘Sihir Yok Takım Var” başlıklı oturumun youtube.com/watch?v=Y8hqkHL5m2c adresinden izlendiği belirtildi.