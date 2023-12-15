AXA Sigorta'dan elektrikli araçlara özel kasko

Günümüzde sayısı hızla artan elektrikli araçlar için Elektrikli Araç Kasko Sigortası’nı müşterilerine sunan AXA Sigorta, geniş kapsamlı teminatlarıyla olası risklere karşı müşterilerini koruduğunu duyurdu.

Günümüzde doğal afetler ile kuraklık risklerinin artıyor olması, gezegen kaynaklarının hızla tüketilmesi, salgın hastalıklar, biyoçeşitlilik kaybı gibi sonuçları olan iklim değişikliklerini gün geçtikçe daha çok hissediliyor. Son yıllarda tüm dünyada ana gündem maddelerinden biri olan iklim krizi, tetiklediği felaketler sebebiyle pek çok sektörü olumsuz etkiliyor. Yaşanan bu durum risk faktörleri karşısında kişileri ve kurumları korumakla yükümlü olan sigortacılık sektörünü de çok yakından ilgilendiriyor. AXA Sigorta, hem risk faktörlerinin iyi analiz edilmesi hem bu risklere karşı geniş kapsamda farkındalık oluşturulması hem de koruyucu ve önleyici aksiyonların alınması konusunda çalışmalarda bulunuyor.

Günümüzde sayısı hızla artan elektrikli araçlar için Elektrikli Araç Kasko Sigortası’nı müşterilerine sunan AXA Sigorta, geniş kapsamlı teminatlarıyla olası risklere karşı müşterilerini koruyor. Elektrikli araçlar hakkında görüşlerini paylaşan AXA Sigorta Bireysel Ürün Fabrikası Direktörü ve Genişletilmiş İcra Kurulu Üyesi Fatih Göze, “Elektrikli araçların sıfır karbon salımı sayesinde doğa dostu olması, araçlarda fosil yakıt kullanılmadığından egzoz borusu ihtiyacı olmaması ve dolayısıyla çevre kirliliği oluşturmaları, diğer yakıt alternatiflerine kıyasla daha düşük yakıt ücretleri, periyodik bakım maliyetlerinin bulunmaması, gürültü kirliliği oluşturmaması, konforlu sürüş keyfi vermesi ve güvenlik imkanlarının daha teknolojik olması sebebiyle günümüzde tüketiciler için oldukça cazibeli’’ dedi.

“Elektrikli Araç Kasko Sigortası, ürün gamımızda geniş kapsamlı kasko sigortalarındaki tüm teminatları kapsıyor’’

Elektrikli araçların diğer araçlara göre parça sayısının daha az olmasının, bakımını da kolaylaştırdığını ve bu durumun araçların arıza riskini motorlu araçlara oranla daha az olmasına imkan sağladığını belirten Fatih Göze, sözlerine şöyle devam etti: “AXA Elektrikli Araç Kasko Sigortası, ürün gamımızda geniş kapsamlı kasko sigortalarındaki tüm teminatları kapsıyor. Diğer yandan doğrudan aracı hedef alan hacker saldırısı sonrası araç elektroniğinde oluşacak sorunları ve bunlara bağlı oluşacak kazaları da teminat altına alıyor. İklim değişikliğiyle mücadelede büyük fark oluşturan ürünümüz, yüzde 15 oranında elektrikli araçlara özel indirimiyle bütçe avantajı sağlarken daha geniş kitlelere ulaşabiliyor. Her geçen gün gelişen dünyada, müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına çözümler sunmak bizim önceliğimiz. Dünya Dostu Sigortacılık anlayışımızla, çevreye dost ürün ve hizmetlerimizin kullanımını artırmak için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu doğrultuda çok yakın zamanda AXA Elektrikli Araç Sigortası’nda araç pilinde, duvar şarj ünitesinde ve araç içindeki şarj kablosunda oluşabilecek risklere karşılık da çözüm önerilerini poliçelere ekledik. Diğer yandan olası bir kaza durumunda standart 7/15 gün alternatifli olan ikame araç hizmetini, elektrikli araçların kaskolarında artı 5 gün hediye ederek toplamda 12/20 güne çıkardık’’ şeklinde konuştu.

“Yerinde şarj hizmetimizi başlatıyoruz’’

Göze, sözlerini şöyle tamamladı: “Ocak 2024 itibarıyla elektrikli araçlara özel ‘AXA Sigorta Yerinde Şarj Hizmeti’mizi başlatıyoruz. Sigortalılarımızı yolda kaldıkları noktada çekici hizmetine gerek duymadan yolculuklarına devam etme imkanına kavuşması için şarj istasyonlarını sigortalılarımızın bulunduğu yere taşıyacak bu uygulamamızla sektörde ayrışan çözümlerimizle fark oluşturuyoruz.’’