AXA Sigorta Efeler Ligi: Fenerbahçe: 3 - Altekma: 0

AXA Sigorta Efeler Ligi 26. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe HDI Sigorta, Altekma'yı 25-17, 25-17 ve 25-6'lık setlerle 3-0 mağlup etti.

AXA Sigorta Efeler Ligi: Fenerbahçe: 3 - Altekma: 0
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AXA Sigorta Efeler Ligi 26. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe HDI Sigorta, Altekma’yı 25-17, 25-17 ve 25-6’lık setlerle 3-0 mağlup etti.

Efeler Ligi 26. haftada oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, Altekma’yı 3-0 yenerek lig etabını 17 galibiyet ve 50 puanla üçüncü sırada tamamladı. Sarı-lacivertliler play-off yarı final etabında ligi ikinci sırada tamamlayan Ziraat Bankkart ile eşleşti. 3 maç üzerinden oynanacak seride 2 maç kazanan takım adını finale yazdıracak. Play-off etabı 22-23 Nisan tarihlerinde başlayacak.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ebru Kaya, Uğur Ateş

Fenerbahçe HDI Sigorta: Mirsa Marouflakrani, Kaan Gürbüz, Alex Ferreira, Emre Savaş, Yacine Louati, Ahmet Tümer (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Pavle Peric, Nikola Meljanac, Caner Pekşen)

Altekma: Georgi Tatarov, Muzaffer Yönet, Lukas Divis, Ertuğrul Gazi Metin, Ullaş Dokumacı, Souza Walla, (Hüseyin Şahin, Mehmet Özbek, Kerem Yaman, Görkem Yazgan, Selman Ateş)

Setler: 25-17, 25-17, 25-6

Süre: 56 dakika (24, 18, 14)