AXA Sigorta Efeler Ligi: Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 3
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-2 mağlup ederek ligde 6'da 6 yaptı.
AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 6. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray’ı 3-2 mağlup ederek ligde 6’da 6 yaptı.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Tuncay Sevim
Galatasaray: Ahmet Tümer, Jan Zimmermann, Miran Kujundzic, Oğuzhan Karasu, Jan Hadrava, Baturalp Burak Güngör, Beytullah Hatipoğlu (L), Selim Kalaycı, Onur Günaydı, Osman Çağatay Durmaz
Fenerbahçe: Vahit Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Mahdi Jelveh Ghaziani, Dick Kooy, Murat Yenipazar, Hasan Yeşilbudak (L), Caner Pekşen, Drazen Luburic, Halil İbrahim Kurt, Caner Dengin (L)
Setler: 35-33, 25-19, 21-25, 15-25, 15-17
Süre: 2 saat 25 dakika (41, 26, 31, 23, 24)