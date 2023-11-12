AXA Sigorta Efeler Ligi: Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 3

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-2 mağlup ederek ligde 6'da 6 yaptı.

AXA Sigorta Efeler Ligi: Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 3
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 6. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray’ı 3-2 mağlup ederek ligde 6’da 6 yaptı.

Salon: Burhan Felek

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Tuncay Sevim

Galatasaray: Ahmet Tümer, Jan Zimmermann, Miran Kujundzic, Oğuzhan Karasu, Jan Hadrava, Baturalp Burak Güngör, Beytullah Hatipoğlu (L), Selim Kalaycı, Onur Günaydı, Osman Çağatay Durmaz

Fenerbahçe: Vahit Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Mahdi Jelveh Ghaziani, Dick Kooy, Murat Yenipazar, Hasan Yeşilbudak (L), Caner Pekşen, Drazen Luburic, Halil İbrahim Kurt, Caner Dengin (L)

Setler: 35-33, 25-19, 21-25, 15-25, 15-17

Süre: 2 saat 25 dakika (41, 26, 31, 23, 24)