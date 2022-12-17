AXA Sigorta Efeler Ligi: Galatasaray HDI Sigorta: 1 - Arkas Spor: 3
AXA Sigorta Efeler Ligi 13. hafta karşılaşmasında Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.
AXA Sigorta Efeler Ligi 13. hafta karşılaşmasında Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-1 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erdal Akıncı, Ebru Kaya
Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Thomas Edgar, Morteza Sharifi, Oğuzhan Karasu, Emir Kaan Öztürk, Yasin Aydın (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Burak Güngör, Selim Kalaycı)
Arkas Spor: Mirza Lagumdzija, Bertuğ Öndeş, Burutay Subaşı, Nicholas Hoag, Daniel McDonnell, Ulaş Kıyak (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Enis Ali Ay, Mustafa Cengiz, Enes Atlı)
Setler: 25-22, 8-25, 22-25, 23-25
Süre: 103 dakika (26, 19, 27, 31)