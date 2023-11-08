AXA Sigorta Efeler Ligi: Halkbank: 3 - Arkas Spor: 1
AXA Sigorta Efeler Ligi 3. hafta erteleme maçında Halkbank, sahasında Arkas Spor'u 3-1 mağlup etti.
AXA Sigorta Efeler Ligi 3. hafta erteleme maçında Halkbank, sahasında Arkas Spor’u 3-1 mağlup etti.
Hakemler: Yasin Okumuş, Bilal Çağlar
Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Abdel-Aziz, İzzet Ünver, Mert Matic, Ma’a, Ngapeth (Volkan Döne, Deniz İvgen, Serhat Coşkun, Aslan Ekşi, Gordon, Doğukan Ulu)
Arkas Spor: Burutay Subaşı, Ertuğrul Gazi Metin, Ulaş Kıyak, Efe Mandıracı, Halit Kurtuluş, Grozer (Ahmet Karataş, Onurcan Çakır, Nicholas Hoag, Canham, Ulaş Onur Topbaşlı)
Setler: 25-22, 25-19, 23-25, 25-22
Süre: 111 dakika (25, 26, 30, 30)