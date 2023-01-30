AXA Sigorta Efeler Ligi: Halkbank: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 1

AXA Sigorta Efeler Ligi 17. hafta karşılaşmasında Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 25-17, 26-28, 25-19, 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

AXA Sigorta Efeler Ligi: Halkbank: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 1
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AXA Sigorta Efeler Ligi 17. hafta karşılaşmasında Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta’yı 25-17, 26-28, 25-19, 25-20’lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, Erkan Sarı

Halkbank: Nicolas Bruno, Doğukan Ulu, Nimir Abdel Aziz, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Miach Ma’a, (Volkan Döne, Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Oğuzhan Doğruluk)

Antrenör: Taner Atık

Galatasaray HDI Sigorta: Morteza Sharifi, Oğuzhan Karasu, Thomas Edgar, Yasin Aydın, Emir Kaan Öztürk, Orçun Ergün (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Selçuk Keskin, Baturalp Burak Güngör)

Antrenör: Umut Çakır

Setler: 25-17, 26-28, 25-19, 25-20

Süre: 107 dakika (22, 35, 25, 25)

AXA Sigorta Efeler Ligi: Halkbank: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 1
AXA Sigorta Efeler Ligi: Halkbank: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 1