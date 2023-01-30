AXA Sigorta Efeler Ligi: Halkbank: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 1
AXA Sigorta Efeler Ligi 17. hafta karşılaşmasında Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 25-17, 26-28, 25-19, 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
AXA Sigorta Efeler Ligi 17. hafta karşılaşmasında Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta’yı 25-17, 26-28, 25-19, 25-20’lik setlerle 3-1 mağlup etti.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutcu, Erkan Sarı
Halkbank: Nicolas Bruno, Doğukan Ulu, Nimir Abdel Aziz, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Miach Ma’a, (Volkan Döne, Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Oğuzhan Doğruluk)
Antrenör: Taner Atık
Galatasaray HDI Sigorta: Morteza Sharifi, Oğuzhan Karasu, Thomas Edgar, Yasin Aydın, Emir Kaan Öztürk, Orçun Ergün (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Selçuk Keskin, Baturalp Burak Güngör)
Antrenör: Umut Çakır
Setler: 25-17, 26-28, 25-19, 25-20
Süre: 107 dakika (22, 35, 25, 25)