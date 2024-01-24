AXA Sigorta'nın yeni değerler ortağı Altınordu Voleybol oldu

Sigorta sektörünün önde gelen şirketlerinden AXA Sigorta, voleybola verdiği destek kapsamında Altınordu Voleybol ile Değerler Ortaklığı anlaşmasına imza attı.

AXA Sigorta ’İnsanlığın gelişmesi adına insanlar için değerli olanı korumak’ marka amacının bir parçası olarak, Türkiye’de voleybol sporunun gelişmesine katkı sağlamaya devam ediyor. AXA Sigorta, Türkiye kadın voleyboluna ve kadın sporuna yönelik yatırımlarını Altınordu Voleybol anlaşması ile sürdürüyor. Uzun yıllardır spor alanında hayata geçirdikleri projelerle öne çıkan şirket, gençlerin önünü açmaya ve onlara yol arkadaşlığı yapmaya devam ediyor.

Şirketin üst düzey yöneticileri ile Altınordu Voleybol yöneticilerinin ve takım kaptanlarının katılımıyla AXA Sigorta Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilen imza töreninde Cumhuriyetin 100. yılında ülkemizi spor alanında desteklemekten gurur duyduklarını belirten AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken görüşlerini paylaştı: “Genç sporcularımıza fırsatlar sunmak ve onları kızlarımızın rol modelleri haline getirebilmek bizler için çok kıymetli. Bizler inanıyoruz ki gençlerimiz, kendilerine eşit fırsatlar sunulduğu takdirde Türk sporunu ve voleybolunu çok daha ileri bir noktaya taşıyacaklardır. Bugünkü genç kızlarımız ileride başarılı birer kadın sporcu olacaklar. Bu kapsamda Altınordu Voleybol ile gerçekleştirdiğimiz değerler ortaklığı anlaşmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz.”

Altınordu Voleybol Şube Başkanı Prof. Dr. Serdar Kaçar ise “AXA Sigorta’nın özellikle voleybola olan desteğini Türk sporu adına çok değerli buluyorum. Ülkemizin kız çocuklarını kendi ayakları üzerinde durabilen özgüvenli bireyler olarak yetiştirmek amacıyla çıktığımız bu yolda değerler ortağımız olarak yanımızda olmaları bizim için çok anlamlı. Kızlarımız günlerdir heyecanlı. Buraya gelirken heyecanlanmayacağımı sanıyordum ama gelince durum çok farklı oldu. Burada olmaktan, AXA Sigorta’nın değerler ortağımız olmasından gerçekten çok mutluyum. Uzun yıllar sürecek güzel bir ortaklığa imza attığımız için ayrıca gururluyum” dedi.