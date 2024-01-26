AXA Sigorta, yeni bireysel özel sağlık sigortası ürünlerini duyurdu

AXA Sigorta, yeni bireysel özel sağlık sigortası ürünlerini tanıttı. Şirket, yeni ürünleri ile birlikte özel sağlık sigortalarında başvuru formu gerektirmeden hızlı teklif alma imkânı sunduğunu açıkladı.

Sigorta sektörünün önde gelen şirketlerinden AXA Sigorta, pek çok alanda olduğu gibi sağlık alanında da müşteri odaklı yaklaşımla çalışmalarını sürdürüyor. Özel ve tamamlayıcı sağlık sigortalarının her ihtiyaca uygun çözümler sunmasını hedefleyen marka, yeni AXA Bireysel Özel Sağlık Sigortası ürünlerini duyurdu.

Verilen bilgiye göre; değişen müşteri ihtiyaçları göz önüne alınarak oluşturulan AXA Bireysel Özel Sağlık Sigortası ürünleri; sade, sürdürülebilir, rekabetçi ve üç farklı network ağıyla ön plana çıkıyor. Yeni ürünler ile, sigortaya girişte seçilen network tipine bağlı olarak Türkiye genelindeki tüm illerdeki anlaşmalı sağlık kurumlarında geçerli olmak üzere müşterilerin ihtiyaçlarına uygun kapsamlı sağlık hizmetleri sunuluyor.

AXA Bireysel Özel Sağlık Sigortası ürünleri ile başvuru formu gerektirmeden hızlı bir şekilde teklif alma imkânı sunan şirket, bu uygulama ile başvuru formu almadan da üretim yapılabilecek.

Şirketin, yeni ürünlerinde isteğe bağlı olarak yurt dışı teminatı da eklenebilecek. Bu esneklik ile müşterilerine kendi ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilebilir bir sağlık sigortası deneyimi sunan şirket, AXA Bireysel Özel Sağlık Sigortası ürünlerini esnek teminat ile özelleştirilebilir ek teminat ayrıcalıkları ile modüler bir yapıda kurguladı.

Geniş asistans hizmetiyle aynı zamanda; check-up, diş bakım paketi, psikolojik danışmanlık, diyetisyen hizmetlerinden yılda bir kez ücretsiz faydalanma fırsatlarının yanında, Görüntülü Doktor Danışma Hattı, Telefonda Doktor Danışma Hattı ve AXA Bağımsız Yaşam Hattı hizmetlerinden de limitsiz faydalanma hakkı sunuluyor.

AXA Sigorta’nın Satış, Pazarlama ve Sağlık Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Sanem Çıngay Buçukoğlu şunları söyledi: “Müşteri odaklı yaklaşımımızla birlikte günümüzün değişen ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz. Geliştirdiğimiz yeni AXA Bireysel Özel Sağlık Sigortası ürünlerimizle, her ihtiyaca uygun farklı çözüm önerileri sunarak herkese özel kapsamlı sağlık hizmetleri vermeyi hedefliyoruz. Geniş asistans hizmetleri ve esnek teminat imkânı sunduğumuz ürünlerimizde 3 farklı network ağımızla sektörde ön plana çıkıyoruz. Ayrıca başvuru formu gerektirmeden hızlı ve pratik bir şekilde teklif alma imkânı sunan ilk sigorta şirketi olarak özel sağlık hizmetlerini ileri götüren tüm aksiyonlarda sigorta sektörüne öncülük etmeye devam ediyoruz.”