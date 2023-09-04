Ay çekirdeği çiftçinin yüzünü güldürecek

Yağlık ay çekirdeğinde hasat döneminin başladığını belirten Bursa Yenişehir Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Hakkı Çetin, piyasada açıklanan fiyatın üstünde bir fiyatı çiftçiye vereceklerini söyledi.

Yenişehir Yağlı tohumlar Kooperatifi, 6 bin 200 ton yağlık ay çekirdeği alımı yapacağını açıkladı. S.S. 307 Sayılı Yenişehir Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Hakkı Çetin, “Bu yıl Bilecik bölgesi ve Yenişehir’in tamamından 6 bin 200 ton yağlık ay çekirdeği alımı yapacağız. Şu anda alımlar başladı. Açıkladığımız miktar son 5 yılın ürün alım rekorudur. Hiçbir üreticimizi mağdur etmiyoruz. Üreticilerimiz yağlık ay çekirdeklerini getirmeye başladı. Henüz fiyatlar açıklanmadı. 10 veya 15 gün içinde fiyatlar belli olur. Hiç kimse tedirgin olmasın. Piyasada açıklanan fiyatların üzerinde alım yapacağız. Çiftçimiz rahat olsun, kendilerine bereketli bir sezon diliyorum” diye konuştu.