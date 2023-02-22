Ay, Venüs ve Jüpiter yakınlaşması Taksim Camii ile birlikte görüntülendi

Ay, Jüpiter ve Venüs'ün yakınlaşması Taksim Camii ile birlikte görüntülendi. Ay'ın hilal haliyle birlikte Taksim Camii kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Ay, Venüs ve Jüpiter yakınlaşması Taksim Camii ile birlikte görüntülendi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Ay, Jüpiter ve Venüs’ün yakınlaşması Taksim Camii ile birlikte görüntülendi. Ay’ın hilal haliyle birlikte Taksim Camii kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Güneş sistemindeki gezegenlerden Jüpiter ve Venüs birbirlerine yakınlaşmaya başladı ve bu akşam Dünya’dan bakıldığında birbirine en yakın duruma geldi. Ay, Jüpiter ve Venüs, Taksim Camii ile birlikte görüntülendi. Hilal biçimindeki Ay’ın, Taksim Camii’nin kubbe alemiyle aynı hizaya gelmesi ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Yerli ve yabancı turistler ise cep telefonu kameralarıyla bu manzarayı kaydetti.