Ay-yıldızlı sporculardan 1 final, 2 repesaj hakkı

Ürdün’ün başkenti Amman’da 14-20 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonası’nın altıncı gününde grekoromen stilde ay-yıldızlı sporcular 1 final ve iki repesaj müsabakasına çıkma hakkı elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Dr. Şeref Eroğlu, TGF Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Baştuğ ve T.C. Amman Konsolosu Abdullah Subaşı’nın takip ettiği müsabakalarda grekoromen stil 82 kilogramda mücadele eden Alperen Berber, 1/8 turundan başladığı şampiyonada sırasıyla Polonyalı Wojciech Iwanowski’yi 10-0, çeyrek finalde Ukraynalı Ivan Chmyr’i 3-1 ve yarı finalde ise Gürcü Data Chkhaidze’yi 8-0 mağlup ederek finale yükseldi. Alperen yarın saat 18.00’de başlayacak finallerde İranlı Yasin Ali Yazdı ile dünya şampiyonluğu için mücadele edecek.

67 kilogramda mücadele eden Azat Sarıyar, çeyrek finalde kaybettiği Mısırlı Moustafa Hussein Fathy Alameldin’in finale yükselmesi sonrası repesaj müsabakasına çıkma hakkı elde etti. Azat, yarın saat 16.00’da başlayacak repesaj müsabakalarında Hırvat Luka Ivancic ile Azerbaycanlı Kanan Abdullazade arasındaki ilk repesaj müsabakasının galibiyle karşılaşacak.

72 kilogramda mücadele eden Muhammed Ali Göçmen, çeyrek finalde mağlup olduğu Macar güreşçi Levente Levai’nin finale yükselmesi sonrası repesaj müsabakasına çıkma hakkı elde etti. Milli sporcu Muhammed Ali Göçmen yarın saat 16.00’da başlayacak repesaj müsabakalarında Sırp sporcu Ognjen Jakovljevic ile karşılaşacak. Muhammed Ali repesajı geçmesi halinde bronz madalya müsabakasında Alman Aaron Bellscheidt’in rakibi olacak.