Ayağına ip dolanan leylek yavrusu kurtarıldı

Tekirdağ'da yuvasında ayağına ip dolanan leylek yavrusu kurtarıldı.

Ayağına ip dolanan leylek yavrusu kurtarıldı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Tekirdağ’da yuvasında ayağına ip dolanan leylek yavrusu kurtarıldı.

Tekirdağ Kapaklı’da leyleğin kaldığı yuvada ayağına ip dolandığını fark eden muhtarın ihbarıyla leylek yavrusu kurtarıldı. Tekirdağ Kapaklı Pınarca Mahallesi’nde elektrik direğindeki leylek yuvasında ayağına ip dolanmış leylek yavrusunu gören Pınarca Mahalle Muhtarı Taner Diril, olayı Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) ekiplerine haber verdi.

Bir süre uçtuktan sonra yuvasına geri döndü

Kısa sürede leylek yuvasının olduğu bölgeye gelen TREDAŞ ekipleri, leylek yavrusunun ayağındaki ipi çözdü. Özgürlüğün kavuşan leylek bir süre uçtuktan sonra yuvasına geri döndü.