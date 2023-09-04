Ayağının üzerinden araç geçen temizlik işçisi yaralandı
Tekirdağ'da çöpleri topladığı sırada ayağının üzerinden araç geçen belediye temizlik işçisi yaralandı.
Tekirdağ’da çöpleri topladığı sırada ayağının üzerinden araç geçen belediye temizlik işçisi yaralandı.
Olay, Çorlu ilçesi Esentepe Mahallesi Eski Bağlar Caddesi üzerinde İstanbul yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletme bahçesinde seyreden araç, iş yerindeki çöpleri almaya gelen belediye işçisi Levent Özzengin’in ayağının üzerinden geçti. Yaralanan işçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.