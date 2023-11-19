Ayakkabı boyacılarının soğukla mücadelesi başladı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde ayakkabı boyacılığı yapan Burhan Yılmaz, soğuk havalarda ayakkabı boyacılığı yapmanın zor olduğunu söyledi.

10 senedir ayakkabı boyacılığı yaptığını anlatan Burhan Yılmaz, “Bozüyük’te bu mesleğe ilgi azaldı. 10 yıl önce boyacıda iş çoktu. Şimdi boyacı da azaldı. Bu meslek bitti sayılır. Şuan iki kişi yapıyoruz. İkimizde öldük mü bu iş bitti. İnsanlar yeni ayakkabı aldıkları için boyattırmaya gelen fazla kişi olmuyor. Ayrıca yaz aylarında çalışma yönünden zorlanmıyoruz, fakat kışın bu mesleğin yapılması çok zor” dedi.