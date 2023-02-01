Ayakkabı dünyasının kalbi İstanbul'da atacak

Dünyanın önde gelen ayakkabı fuarlarından AYMOD, yerli ve yabancı 470 katılımcı firmayla kapılarını açtı. Fuarın açılışında bir de indirim müjdesi verildi. TASD Başkanı İçten, AYSAD ve TASD olarak ayakkabı fiyatlarında yüzde 10 indirim yapılması konusunda tavsiye kararı aldıklarını açıkladı.

Bu yıl 68’incisi düzenlenen ve alanında Avrupa’nın en büyük organizasyonlarından olan Uluslararası AYMOD Ayakkabı Moda Fuarı başladı. 470’in üzerinde yerli ve yabancı katılımcı firmanın yer aldığı fuarı yedi bini yabancı alıcı olmak üzere toplam 25 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Ayrıca, katılımcıların yüzde 10’undan fazlasını İtalya, Almanya, İspanya, Portekiz, Polonya ve İran’ın da aralarında bulunduğu 12 ülkeden gelen firmalar oluşturuyor.

Avdagiç: “Ayakkabı sektörü bu alan içinde pilot olabilecek bir sektör”

Açılışa katılan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç, “60 bin metrekarelik bir alandayız. Burada her 8 firmadan bir tanesi yabancı bir firma. Bir taraftan ihracatımız artıyor ama Türkiye iş dünyası olarak ihracatımızı ithalatla birlikte takip etmemiz gerekiyor. Ana beklentimiz, kur artışının enflasyon artışına yakın bir ortamda seyretmesi. Bunu sağlayabilirsek zaten sanayicimiz buna göre tüm planlamasını yapar. Burada sınır aşan e-ticarete özel bir alan açmamız lazım. Türkiye’nin toplam ihracatı içerisinde e-ticaret payı gelişmiş ülke ortalamalarının altında yer alıyor. Bu oranı hızlıca artırmamız gerekiyor. Ayakkabı sektörü bu alan içinde pilot olabilecek bir sektör. Covid sonrası internet üzerinden olan satışlarda bir düşüş olmadı. Bu trend oturdu ve payını artırıyor. TİM’in, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nin ortağı olması için gerekli adımlar atıldı. İlk genel kurulunda TİM’i de yönetim kurulunda beraber çalışma imkanı bulacağız” şeklinde konuştu.

Gültepe: “Kamunun olumlu adımları moral motivasyonumuzu artırıyor”

Son dönemde kamu tarafından ihracatçılarımız için güzel haberler geldiğini vurgulayan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, “Bir ay içinde elektrik ve doğalgaz fiyatlarında iki kez indirim yapılması maliyet baskısı altındaki firmalarımıza biraz olsun nefes aldırdı. Uygun koşullu finansmana birkaç ay öncesine göre daha kolay erişebiliyoruz. Merkez Bankası’nın son düzenlemeleri de ihracat yapan firmalarımız açısından olumlu bir adım oldu. Bu tür adımlar firmalarımızın ve ihracat ailemizin moral motivasyonunu artırıyor. Küresel pazarlarda talep daralması nedeniyle ihracatımızın artış hızında bir yavaşlama var. Bizim her şeye rağmen, çarkları durdurmamız, üretim ve ihracatta 2022’nin ilk yarısındaki ivmeyi yeniden yakalamamız gerekiyor. Bunun bir yolu da ihracatçılarımızın yeni pazarlara açılmasından geçiyor. Ticaret Bakanlığımızın ‘Uzak Ülkeler Stratejisi’ bu yolda bize yeni fırsatlar sunuyor. TİM olarak bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Ocak ayında Venezuela ve Pakistan’a ticaret heyetleri düzenledik. 19’u ilk çeyrekte olmak üzere birliklerimizle birlikte bu yıl 100 ticaret heyeti planladık. Ayrıca 45 alım heyetini ülkemizde ağırlayacağız. Dünyanın dört bir yanında 250 fuara katılacağız” ifadelerini kullandı.

İçten: “Yurt dışından katılan firma sayısı ilk kez yüzde 10’u aştı”

Sektörde müşteri kayıplarının yaşandığı bir dönemde düzenledikleri AYMOD’a en geniş katılımcı ve ziyaretçiyi getirmek için yoğun bir mesai harcadıklarını ifade eden Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, “Fuara, 60’ı yabancı olmak üzere 470’in üzerinde firmanın katıldığını bildiren İçten, “Bu sezon İtalya, Almanya,İspanya, Portekiz, Polonya ve İran’ın da aralarında bulunduğu 12 ülkeden katılımcılarımız var. Yabancı firma sayısının ilk kez yüzde 10’un üzerine çıktığı AYMOD’a yedi bini yabancı 25 bin ziyaretçi bekliyoruz. AYMOD’da kurulacak yeni iş birliklerinin ihracatımıza pozitif yansımaları olacağına inanıyorum. Öte yandan hem uzun çabalarla kazandığımız yabancı müşteriyi bu zor dönemde kaybetmemek, hem de enflasyonla mücadeleye katkı sunmak için AYSAD ve TASD olarak fiyatların yüzde 10 aşağıya çekilmesi konusunda tavsiye karar aldık” dedi.