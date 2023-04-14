Ayasofya Camii'nde Ramazan ayının son cuma namazı kılındı

Ramazan ayının son cuma namazını Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde kılmak isteyenler yoğunluk oluşturdu.

Ayasofya Camii'nde Ramazan ayının son cuma namazı kılındı
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sina pırlanta
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Ramazan ayının son cuma namazını Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde kılmak isteyenler yoğunluk oluşturdu.

İstanbul’da bu yılki Ramazan ayının son cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar camilere akın etti. Fatih’teki Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi de vatandaşlarla doldu taştı. Son cuma namazını Ayasofya Camii’nde eda etmeye gelenlerin bir kısmı yoğunluktan dolayı ibadetlerini avluda yerine getirdi. Ezanın okunmasıyla namazı kılan cemaat, Ramazan’ın son cumasını uğurlamış oldu.