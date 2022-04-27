Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi, Kadir Gecesi'nde dolup taştı

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi, Kadir Gecesi'nde ibadetini yapmak isteyen vatandaşlarla dolup taştı. Camide yer bulamayan vatandaşlar avluda saf tutarak namaz kıldı.

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  • 27.04.2022 23:35
  • Güncelleme: 27.04.2022 23:53
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi, Kadir Gecesi'nde dolup taştı
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Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi, Kadir Gecesi’nde ibadetini yapmak isteyen vatandaşlarla dolup taştı. Camide yer bulamayan vatandaşlar avluda saf tutarak namaz kıldı.

Kadir Gecesi nedeniyle, aileleriyle birlikte şehir içinden ve şehir dışından gelen binlerce ziyaretçi Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ne akın etti. Bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi’nde teravih namazını vatandaşlar Ayasofya’da kıldı. İbadet için gelen kalabalık avluya sığmayınca cami dışına taştı. Bazı vatandaşlar camiinin avlusunda namaz kılarken, bazı vatandaşların da çimlerde namaz kıldığı görüldü. Vatandaşlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar Kur’an-ı Kerim okuyup Mevlid-i Şerif dinledi ve dua ederek af diledi. Bu sırada camii dışında da bazı vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirirken, polis ekiplerinin de önlem aldığı görüldü.

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"Böyle bir toplumda bulunmayı özlüyordum"

Kalabalığa karışmayı özlediğini söyleyen Suzan Sezen adlı vatandaş, "Valla çok güzel. Maneviyatı her şeyi güzel. Herkes toplanmış burada. Dua edilecek. İnşallah bundan sonra da çok güzel şeyler olur. Güzel duygular yaşıyorum ben. Aksaray’dan geldim. Böyle bir ortamı çok özlüyordum. Allah kısmet etti. Tüm İslam alemine Allah bu güne eriştirdiği için herkesin duası kabul olsun" diye konuştu.

"Burada çok sıcak ve samimi bir ortam var"

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde vatandaşların sıcak ve samimi bir ortam oluşturduğunu belirten Ali Taşdemir adlı vatandaş ise, "Burada gördüğüm en güzel olay birinin sofrasına gidip çay istesen başka bir ikramda da bulunuyor. İnsanlar burada çok sıcak ve samimi bir ortamdalar. Bu çok güzel. Bu ortamın ülkemizde her tarafa yayılmasını beklerim. Hepimizin ihtiyacı olduğu bir ortam bu. Böyle bir geceye ulaştırdığı için Allah’a şükür ediyoruz. Bu gecenin feyiz bereketinden ülkemizin insanlığın faydalanmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

İHA

SHA Editör
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