Ayazma Mahallesine saha yapılacak

İzmit Ayazma Mahallesine 800 metrekare alan üzerine futbol sahası inşa edecek.

Ayazma Mahallesine yapılacak saha için ilk kazmayı vuran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafriyat kazı alanındaki çalışmalarını sürdürüyor. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın gözetiminde devam eden çalışmalarda şu an sahayı çevreleyecek perde duvarlarının temeline başlandı. Perde duvar imalatları bitince zemine sentetik çim serme işlemine geçilecek.

Proje çerçevesinde 800 metrekare alan üzerine 21x36 ebatlarında sentetik futbol sahası inşa edilecek. Bununla birlikte sahanın çevre duvarları, drenaj sistemi, alt yapısı ve gece aydınlatma çalışması yapılacak. Yine iş dahilinde saha çevresi 6 metre yüksekliğinde galvaniz dikmeli çit ile çevrilecek ve saha üzeri 12x12 delikli tampon tavan ağı ile kaplanması planlanacak.