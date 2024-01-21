Ayazma'ya futbol sahası

İzmit Ayazma Mahallesine vatandaşların sportif faaliyetlerine ev sahipliği yapacak futbol sahası yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ayazma Mahallesi’ne 800 metrekare alan üzerine 21x36 ebatlarında inşa ettiği futbol sahasında çalışmalar devam ediyor. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında futbol sahasının çevresindeki perde duvarın yapımında sona yaklaşıldı. Daha sonrasında ise sırası ile dolgu, sentetik çim saha yapımı, galvaniz çit ve son olarak sahanın üstündeki tavan ağı ile kaplanması gerçekleştirilecek. Futbol sahası bölgede yaşayan gençlere doyasıya spor yapma imkanı sağlayacak.