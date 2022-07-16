Ayçiçeği'nde Çayır Tırtılı alarmı

Türkiye’nin ayçiçeği üretiminin yaklaşık yarısını karşılayan Trakya Bölgesi tırtıl istilasına uğradı. Trakya Bölgesi’nde ayçiçeği tarlalarında ve bazı bölgelerde ise mısırda görülen çayır tırtılı üreticiyi ve bakanlığı alarma geçirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı yayınladığı genelge ile çiftçilere zirai mücadelede İHA(İnsansız Hava Araçları), zirai drone kullanımına izin verildiğini duyurdu.



Uzmanlar çayır tırtılının ayçiçeğine büyük zarar verdiğini ve önlem alınmaz, zamanında ilaçlama yapılmazsa çok büyük verim kaybı yaşanacağını bu nedenle etkin mücadelenin zaman kaybetmeden yapılması gerektiğini ifade ediyor.



Silivri Ziraat odası başkanı Sabri Özer de ‘bölgemizde görülen ayçiçeklerinde çayır tırtılı için çiftçilerimizin ayçiçeklerini dolaşmaları ve yoğun olan tarlalarda kimyasal ilaçlama yapmaları’ konusunda çiftçileri uyardı.

