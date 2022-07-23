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Ayçiçeği tarlasında mankenlerle muhteşem foto safari

Tekirdağ'da Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek lavanta tarlasında ünlü mankenler ile defile düzenleyen ünlü modacı Cafer Andıç, bu kez de ayçiçeği tarlasında mankenlerle birlikte foto safari düzenledi.

Ayçiçeği tarlasında mankenlerle muhteşem foto safari
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Ünlülerin kumaşçısı olarak bilinen ünlü modacı Cafer Andıç, öncülüğünde Türkiye’de ilk kez Tekirdağ’da bulunan lavanta tarlasında düzenlenen defilenin ardından bu kez da Tekirdağ’ın sarı gelini olarak bilinen ayçiçeği tarlasında mankenlerin modellik yaptığı foto safari düzenlendi. Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün katkılarıyla Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde düzenlenen foto safaride modacı Cafer Andıç ve Nida Doğan’ın tasarımlarını yaptığı kıyafetleri sergileyen mankenler, foto safariyi görüntülemek isteyen fotoğrafçılara poz verdi. Tekirdağ’ın sarı geliniyle buluşan mankenler, yaklaşık 50’ye yakın fotoğrafçıya poz verirken, renkli görüntüler ortaya çıktı.

“Pandemiden sonra ortaya çıkan turizm algoritmasında insanlar biraz karamsarlığa kapıldı”

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Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu yaptığı açıklamada, “Bildiğiniz gibi Türkiye’de en fazla ayçiçeğinin yetiştirildiği yer Tekirdağ’ımız. Adete Tekirdağ ile ayçiçeği emhal olmuştur. Biz hem kanolayı hem de ayçiçeğini Tekirdağ’ın sarı gelini olarak tarif ederiz. Şuanda da ayçiçeklerimizin sarının en yoğun olduğu zamanlardayız. İstedik ki bir foto safari etkinliği yaparak, Tekirdağ’ın ve ayçiçeğinin farkındalığını güzellikler içerisinde, huzur içerisinde Türkiye’ye duyurmak. Anılarını biriktirmek isteyen insanların İstanbul’a en yakın mesafedeki Tekirdağ’a şuanda ilçemiz Muratlı’da bulunuyoruz. Tekirdağ’a gelmelerini sağlayarak anı biriktirmelerini sağlamak istiyoruz. Çünkü sizlerde biliyorsunuz ki özellikle pandemiden sonra ortaya çıkan turizm algoritmasında insanlar biraz karamsarlığa kapıldı. Biz diyoruz ki doğaya çıkın, foto safari yapın. Sarı tarlalar içerisinde anılarınızı biriktirip çocuklarınıza ve torunlarınıza aktarın. İşte bu yüzden bu etkinliği yapmak için hareket ettik ve şuan buradayız” dedi.

Modacı Cafer Andıç ise yaptığı açıklamada, “Burada olmaktan gerçekten çok mutluyuz. Gerçekten ilkleri yaşıyoruz. Bu Tekirdağ’da yapılan ikinci bir organizasyonumuz. Cafer Andıç öncülüğünde olmasının hiçbir anlamı yok. Burada yeni girişimci tasarımcı modacı hanımefendiler var. Model kızlarımız var. Model kızlarımızla beraber burada güzel bir organizasyona imza atıyoruz. Ayçiçek tarlasında güzel bir görsel şova imza atacağız. Nida Doğan tasarımlarıyla. İnşallah güzel çekimler olacak” dedi.

İHA
Editör

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