Ayçiçeği üretimine çiftçi talebi arttı

Manyas’ta geçtiğimiz yıl rekor bir şekilde ekim ve üretimi gerçekleşen ayçiçeğine bu yılda üreticilerin ekime ağırlık verdiği açıklandı.

Trakya Birlik Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Kalpakçı yaptığı açıklama da diğer ürünler ile kıyaslandığında daha az bir maliyet ile üretimi gerçekleşen ayçiçeği ekiminin artmasının ülkemiz içinde önemli bir gelişme olarak görüldüğünü söylerken, kooperatifin 265 aktif ortağa sahip olduğunu ve geçen yıl ilçe genelinde 28-30 bin dekar arazi de ayçiçeği ekiminin gerçekleştiğini bu yıl da bu rakamın üzerine çıkılmasının beklendiğini söyledi.

Kalpakçı “Çünkü ülkemizde üretilen yağlık ayçiçeği ülkemiz ihtiyacının sadece 3/1 ini karşılıyor buda yeterli olmadığı için bu açık ithalat ile kapatılmaya çalışılıyor, Manyas’ta geçen yıl 482 üretici 4 bin 811 ton mal üretip devletimiz tarafından karşılığında ton başına 70 bin lira olmak üzere toplamda 3 milyon 373 bin 150 milyon destekleme ödemesinden yararlanmış, bazı üreticilerimizin ortak olmaması nedeniyle ürünleri alınmamış serbest piyasa fiyatları da düşük olduğundan ürünlerini satmamış hala ellerinde ayçiçeği bulunmaktadır. Ayçiçek üreticisinin en büyük destekçisi olan kurumumuza bu yılda ciddi bir oranda ortak müracaatı olmaktadır. Kooperatif olarak ortaklarımıza ayni ve nakdi yardımlarımız devam etmektedir.”

Öte yandan Yağlı Tohumlar Kooperatifine sezonda Ayçiçek dökmek isteyen ortak çiftçilerin rekolte beyannamesi verme süresinin 25 Temmuz’da sona ereceği belirtilirken, rekolte vermeyen ortak dahi olsa ürününün alınmayacağı bilgisi verildi. Başkan Kalpakçı, rekolte beyanname verme nedeninin üreticinin mağdur olmaması ve Trakya Birliğin ürün alım planlamasını buna göre yaptığını açıklayarak, rekolte vermenin önemine dikkat çekti.